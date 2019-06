17:46:41 L’Amministrazione Comunale di Teano, guidata dal Sindaco D’Andrea, su input dell'Assessore alle Politiche Agricole, Nicola Palmiero, supportato dal Consigliere Landolfi e in partnership con la Promedia srls provano a rilanciare la Fiera Campionaria dell’Agricoltura e dell’Artigianato 2019 di Teano che si terrà 11-12-13 Giugno.

L'inaugurazione è fissata per giorno 11 alle ore 19:00, al taglio del nastro è prevista la partecipazione di autorità politiche e religiose.

Appuntamento che unisce alla valorizzazione della tradizione agricola, con la ricca esposizione di mezzi e di attrezzature, la promozione dell'artigianato e del patrimonio enogastronomico locale.

L’Assessore alle Politiche Agricole in collaborazione con la Condotta Slow Food Massico Roccamonfina e il Parco Roccamonfina foce del Garigliano si è adoperato nell'organizzazione di un’area coperta, denominata “Villaggio del Gusto”, diviso in due grandi settori: il primo dedicato alla mostra-mercato delle produzioni tipiche del territorio, mentre il secondo spazio è dedicato alle produzioni enogastronomiche locali e ai sapori genuini dei prodotti dell’agricoltura dell’intera Regione Campania, sapientemente trasformati dai rinomati chef che hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, le degustazioni costituiranno un’esperienza sensoriale e un momento piacevole per conoscere da vicino la produzione, la storia e la cultura alimentare.

All'iniziativa hanno aderito anche due delle più rappresentative Organizzazioni di Categoria: Coldiretti e Copagri.

Ci saranno, ancora, due momenti di particolare interesse per il mondo agricolo: uno dedicato all’agricoltura sociale e un altro in cui si porterà a conoscenza dei visitatori il valore aggiunto delle certificazioni per i prodotti agroalimentari. Infine giorno 13 alle 21:00 si terrà un convegno “Cibo per la mente” a cui interverranno rappresentanti delle varie comunità agricole del territorio, associazioni del mondo del cibo e autorità politiche.

La Fiera si pone come obbiettivo quello di rappresentare una vetrina ideale per tutte le aziende che operano nel settore agricolo e dell'artigianato ed al tempo stesso riserva grande rilievo alle eccellenze locali, dando la possibilità alle stesse di instaurare un rapporto diretto ma soprattutto di fiducia con il cliente.