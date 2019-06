12:07:06 CASERTA. Sono 350 le pizzerie “eccellenti” del Bel Paese, insignite con il simbolo dei 2 forni da 50 Top Pizza, la prima e più importante guida on-line dedicata ai migliori locali d’Italia, d’Europa e del mondo. La guida italiana presenta oltre 1.000 insegne. Nel mese di maggio sono state annunciate le pizzerie segnalate con 1 forno, DA NON PERDERE. E oggi si annunciano le 350 pizzerie a 2 forni, classificate ECCELLENTI.

Ad essere rappresentate in questa fascia della classifica sono tutte le regioni italiane. In testa, a quota 60 insegne, la madre patria Campania, inseguono staccate il Veneto (36) e la Lombardia (30). E poi il Lazio (25), la Liguria (23), il Piemonte (22), l’Emilia Romagna (21), la Calabria (19), la Sicilia (18), l’Abruzzo (15), il Trentino Alto-Adige (14), la Puglia (12) e la Basilicata (12), il Friuli Venezia Giulia (11), la Toscana (10), le Marche (7), l’Umbria (5), la Sardegna (4) e il Molise (4), e, per finire, la Valle d’Aosta (2).



“Il fenomeno pizza – sottolineano i tre curatori del progetto editoriale, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – continua a crescere in modo esponenziale. E il fatto che, a questo punto della classifica, siano rappresentate tutte le regioni italiane, testimonia come la portata di questo fenomeno sia ormai di natura globale. Se la Campania continua ad essere un punto di partenza e di riferimento imprescindibile per tutti coloro che si cimentano nell’arte della pizza, regioni come il Veneto e la Lombardia hanno saputo sviluppare negli anni dei propri filoni, garantendo al consumatore finale un livello qualitativo invidiabile”.



Un emozionante countdown web svelerà le pizzerie presenti tra la 150esima e la 51esima posizione, mentre, martedì 23 luglio, all’interno dello storico e suggestivo Teatro Mercadante di Napoli andrà in scena il gran finale, quando verranno finalmente rese note le migliori 50 pizzerie d’Italia e consegnati gli ambiti premi speciali e tutti i riconoscimenti esteri.



ECCO LE PREMIATE IN CAMPANIA

1947 Pizza Fritta, Napoli

Antica Pizzeria Port’Alba, Napoli

Dalle Figlie di Iorio, Napoli

Pizzeria Madison – Cava de’ Tirreni, Cava de' Tirreni SA

20 Pizza & Delicious in Teglia, Cava de' Tirreni SA



3 Voglie, Battipaglia (Sa)

Antica Osteria Pizzeria Pepe, Caiazzo (Ce)

Antica Pizzeria d’e Figliole, Napoli

Antica Pizzeria Da Gennaro, Napoli

Antica Pizzeria Prigiobbo, Napoli



Basilico di buona pizza gourmet, Caivano NA

Cafasso, Napoli

Ciro a Santa Brigida, Napoli

Fiorenzano Pizzaioli dal 1897, Napoli

Franco Gallifuoco Pizzeria, Napoli



Gaetano Genovesi, Napoli

Gaetano Paolella Pizzeria, Acerra NA

Haccademia, Terzigno NA

Il Foro dei Baroni, Puglianello BN

Il Pascià, Benevento



Il Segreto di Pulcinella, Montesarchio BN

L’Università della Pizza, Vico Equense (Na)

La Cantina dei Mille, Napoli

La Contrada, Aversa CE

La Dea Bendata, Pozzuoli Na



La locanda dei feudi 2.0 – Francesco Capece, Pezzano SA

La Masardona – Piazza Vittoria, Napoli

La Pizza da Gennaro, Napoli

Lievito Madre al Mare, Napoli

Lombardi 1892, Napoli



Madia, Salerno

Officina della Pizza, Sarno SA

Palazzo Petrucci Pizzeria, Napoli

Pizzeria ‘O Gemell, Casalnuovo Na

Pizzeria ‘O Sarracin, Nocera Inferiore



Pizzeria Acunzo, Napoli

Pizzeria Al 22, Napoli

Pizzeria Bellini, Napoli

Pizzeria Brandi, Napoli

Pizzeria Capasso, Napoli



Pizzeria Condurro Fuorigrotta, Napoli

Pizzeria Da Attilio Albachiara, Acerra NA

Pizzeria Da Nino Pannella, Acerra NA

Pizzeria Da Zero, Vallo della Lucania (Sa)

Pizzeria Del Popolo, Napoli



Pizzeria Fratelli Grassia, San Giuseppe Vesuviano NA

Pizzeria I Decumani, Napoli

Pizzeria Jolly, Palma Campania (Na)

Pizzeria Negri, Pontecagnano Faiano SA

Pizzeria Nennella, Napoli



Pizzeria Pellone, Napoli

Pizzeria Primicerio, Torretta-Scalzapecora NA

Pizzeria ‘Ntretella, Napoli

Re Denari, Salerno

Resilienza, Salerno



Ristorante Frijenno Magnanno, Arzano NA

Ristorante Pizzeria Gorizia 1916, Napoli

Ristorante Pizzeria La Pietra Azzurra, Caselle In Pittari, SA

Umberto Ristorante Napoli, Napoli