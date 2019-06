06:41:17 MARCIANISE. Si risolverà davanti al Tar il contenzioso tra il Comune di Marcianise e i responsabili dell’associazione sportiva dilettantistica Asd Marcianise Rosa Belforte e Pasquale Marmorino in merito alla realizzazione di un campo di calciotto e di calcetto.

L’ente guidato dal sindaco Antonello Velardi ha negato l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto sportivo richiesta dal sodalizio che, di contro, ha impugnato la decisione dinanzi al tribunale amministrativo della Campania.

In particolare Belforte e Marmorino in data 16 maggio si sono visti recapitare l’ordinanza dirigenziale numero 0015194 del 1 aprile scorso del V settore del Comune di Marcianise avente ad oggetto “comunicazione di improcedibilità richiesta di permesso di costruire prot. n.7473 del 15.02.2019, per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 Dpr 380/01 per la realizzazione di un campo di calciotto e uno di calcetto, nonché realizzazione di box modulari smontabili per WC, bagni e spogliatoio… ”.

I rilievi mossi dai tecnici dell’amministrazione sono stati considerati non corretti da parte dei responsabili dell’associazione sportiva che ritengono le procedure proposte per la costruzione dei due impianti in regola e sufficienti per poter avviare i lavori. Alla luce di questo la decisione di rivolgersi al Tar Campania al quale si è costituito anche il Comune di Marcianise ritenendo, da par suo, i rilievi mossi dai suoi tecnici inappuntabili.

Il responsabile del procedimento Angela Capasso e il dirigente Onofrio Tartaglione hanno affidato la difesa del Comune di Marcianise all’avvocato Sabatino Rainone che è uno dei tre esperti che si occupano dei contenziosi dell’ente, che avrà il compito di affermare in sede giuridica quello che i tecnici hanno rilevato determinando l’ordinanza.

Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore quando sarà possibile sapere quando sarà fissata l’udienza nel corso della quale si discuterà la vicenda.