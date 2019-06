19:12:15 CAIAZZO. Presentata con una conferenza stampa l'edizione numero 4 di Medievocando che si terrà a Caiazzo i prossimi 15 e 16 giugno 2019. Una festa medievale pensata dagli organizzatori dell'Associazione culturale “Medievocando” dove si potranno rivivere tradizioni, usi e costumi dei nostri tempi antichi nel suggestivo ed ameno centro storico della Città.

All'incontro con la stampa, oltre al presidente del sodalizio Giuseppe Puorto, hanno preso parte il sindaco Stefano Giaquinto e l'on. Stefano Graziano, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania.



All’evento è stato concesso infatti il patrocinio morale dalla Regione Campania, ma anche dalla Provincia di Caserta, dal Comune di Caiazzo, dalla Camera di Commercio di Caserta, dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – Facoltà di Lettere e Beni culturali - e del Touring Club.



La rievocazione storica sarà l’occasione di ammirare all’opera vari gruppi di artisti quali alabardieri, sbandieratori, pistonieri, giullari, maghi e, soprattutto, la passione e l’entusiasmante fervore di numerosi figuranti immergeranno la Città nel vissuto medievale. Obiettivo: promuovere il territorio, consolidare tradizioni e radici ed esaltare la filiera agroalimentare, tanto che la manifestazione dall'anno scorso ha ottenuto la collaborazione di produttori locali.



In quest’edizione – nell’anno delle eresie – sabato 15 giugno saranno approfondite, in particolare, le ragioni degli antagonismi che portarono alla dura reazione dei centri di potere costituiti dalla “governance” dell’epoca nonché saranno illustrate le tecniche dei supplizi utilizzate anche mediante la possibilità di visitare le macchine di tortura, accuratamente e sapientemente ricostruite da abili e provetti artigiani e messe a disposizione per l’occasione dal MUSEO ITINERANTE della TORTURA.



La conferenza stampa si è chiusa con un buffet-aperitivo.



IL PROGRAMMA:



Il nutrito ed appassionante programma dell’evento si articolerà su due giorni, sabato 15 e domenica 16 giugno 2019, ed avrà la seguente scansione tematico-temporale:



SABATO 15 GIUGNO 2019



Ore 18.00 - ex Chiesa dell’Annunziata

Convegno “Eretici, dissidenti e streghe in Italia tra medioevo ed età moderna”

Relatori:

Prof. Daniele SANTARELLI – Docente di Storia moderna

Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali

Dott.ssa Domizia WEBER – Operatrice culturale

MUS.E FIRENZE





DOMENICA 16 GIUGNO 2019



Ore 17.00 - Corteo storico con a seguire l’esibizione del gruppo di Sbandieratori A.S.C.R.F. – Borgo San Nicolò “Le Cinque Contrade” - Città di Cava de’Tirreni



Ore 19.30 – Falconeria a cura della Compagnia “Ars Historica”



Ore 20.00 - Esibizione dei PISTONIERI di Sant’Anna all’Oliveto – Città di CAVA de’ Tirreni



Ore 21.00 - Duello e didattica a cura della Compagnia “Ars Historica”



Ore 22.00 - Esibizione dei GIULLARI di SPADE



Ore 22.30 - Gruppo Sbandieratori A.S.C.R.F. – Borgo San Nicolò “Le Cinque Contrade” - Città di Cava de’ Tirreni e PISTONIERI di Sant’Anna all’Oliveto – Città di CAVA de’ Tirreni



Il Mago Abacuc, durante la giornata della domenica, intratterrà il pubblico con l’” Espectacula de’ Magia” itinerante.



I visitatori, poi, passeggiando lungo il percorso all’uopo tracciato dall’organizzazione ben potranno godere degli incantevoli vicoli e degli scorci di paesaggio davvero unici e, al tempo stesso, degustare succulente prelibatezze costituite dai prodotti tipici offerti dalla filiera del “buon gusto”, per l’occasione assemblata per far conoscere e promuovere le eccellenze del territorio che vedrà la partecipazione dei seguenti produttori ed aziende del settore.