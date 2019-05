19:38:02 AVERSA. Ha baciato il rosario che gli è stato donato dagli aversani, ha mangiato una pizza a lui dedicata e ha lanciato la sfida per il ballottaggio e le regionali: in una piazza Municipio che ‘scoppiava’ il ministro degli Interni Matteo Salvini ha strappato applausi e ha dato la carica al candidato sindaco Gianluca Golia.

«Dov’è il Golia giusto - ha detto scherzosamente - fatemi tornare qui quando Gianluca Golia ha vinto le elezioni.



Io sono il ministro degli Interni di tutti, ma avere un sindaco della Lega è per me una cosa molto bella.



Non denigro gli avversari, dico che ci sono due modelli di città differenti e che noi portiamo avanti con convinzione avanti il nostro.



Presto metteremo le telecamere nelle scuole e negli asili nido per garantire la sicurezza di tutti».



Ma Salvini guarda al prossimo futuro.



«Sarebbe bello che dopo la Lombardia - ha chiosato - anche la Campania possa avere un presidente della Lega».



Prima del comizio che si è chiuso con gli immancabili selfie, si sono registrate tensioni con alcuni manifestanti di Sinistra.



Inoltre la polizia ha minacciato l’arresto del fotoreporter Fabio Sasso minacciandolo di arresto se non avesse cancellato le foto scattate.



Una vicenda che ha suscitato l’indignazione della Federazione della stampa e del sindacato dei giornalisti.