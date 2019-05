17:59:14 MADDALONI. Prenderà il via questa sera con l’accensione delle luminarie la prima festa di Nostra Signora di Loreto promossa dalla parrocchia di via nazionale Appia a Maddaloni.

La festa torna dopo trent’anni per iniziativa del sacerdote don Marco Zuppardi che, esattamente un anno fa, era il 30 aprile ha assunto la guida della comunità religiosa.

Ricchissimo il programma di eventi sia religiosi che di intrattenimento.

Don Marco Zuppardi, nel corso della sua attività di sacerdote, anche quando era alla guida di altre comunità, ha sempre lavorato in questa direzione per coinvolgere il maggior numero di persone e avvicinarle alla parole di Dio.

Le attività dell’oratorio i tanti bambini e giovani che frequentano la parrocchia sono la fotografia plastica del lavoro svolto dal sacerdote che ha subito costruito un feeling importante con i suoi fedeli grandi e piccini.

Da questo slancio di attività è nata la festa che rappresenta un momento importante per la nazionale Appia.

Per la prima volta, tra le altre cose, nel corso della processione, la statua della Madonna di Loreto entrerà nella clinica di San Michele per portare la sua benedizione e il suo conforto agli ammalati.

Altro momento solenne sarà il saluto che la stazione dei carabinieri di Maddaloni farà alla Madonna sempre nel corso della processione.

Le celebrazioni vere e proprie della festa cominceranno domani mattina con la confessione a domicilio degli anziani.

In serata alle 19 è in programma la Santa Messa al termine della quale è previsto un momento ludico con lo spettacolo di Rosa Vigliotta dal titolo a Tammorr e San Giuann.

La serata si concluderà con l’estrazione dei numeri della lotteria e con la premiazione.

I festeggiamenti riprenderanno sabato mattina alle 10 con la Santa Messa officiata da don Marco Zuppardi e concelebrata dai padri oblati.

Alle 15, invece, c’è l’esposizione del santissimo Sacramento e l’Adorazione in preparazione della processione con il tema: “La missione della Beata Vergine Maria è portarci a Cristo Salvatore”.

Dalle 15,30 alle 18, ci saranno le confessioni seguite dal Santo Rosario e dalla benedizione con il Santissimo Sacramento.

Alle 19 ci sarà la Santa Messa Vespertina con la benedizione dei membri del comitato festa.

Alla 20,30 animazione con lo spettacolo di magia e scienza con Peppe Sansone e karaoke.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 2 giugno quando è previsto un fittissimo programma di iniziative che prevedono la Santa Messa alle 8,30, quella delle 10,30 animata da dal coro dei giovani di Loreto a cui parteciperanno le donne accollatrici di Nostra Signora di Loreto.

Il momento clou prenderà il via alle 17,30 con la processione con il simulacro della Madonna che prenderà le mosse dalla chiesa per attraversare via Montella, via Montella Palazzi Gialli, via Cornato fino al ponte della superstrada, per poi tornare indietro in via Cornato, via Montella con la sosta nella clinica San Michele, via Montella, via Appia fino al Ponte della superstrada, dove ci sarà una nuova inversione per arrivare al passaggio a livello a via Appia sino a tornare in chiesa.

Alle 21,30 ci sarà un grande momento di spettacolo con Gianni Gentile band, Gennaro De Crescenzo e il nipote di Pino Daniele Tony Daniele.

Il gran finale, prima dei fuochi lo regalerà il comico di Made in Sud Enzo Fischetti.