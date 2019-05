19:40:49 CASERTA. La proclamazione di Marcello De Rosa come sindaco di Casapesenna chiude l’esperienza del vicepresidente della Provincia Raffaella Zagaria presso l’ente guidato da Giorgio Magliocca.

Zagaria, infatti, decidendo di non candidarsi, così come prevede la legge Delrio, è decaduta da consigliera lasciando spazio al primo dei non eletti della lista del Partito democratico Basilio Vernile che, tra le altre cose, ha già ricoperto questo ruolo con Silvio Lavornia.

Rispetto agli eletti di due anni fa, la delegazione del Pd, è completamente cambiata dal momento che sono decaduti in rapida successione Angela Improta, Marco Villano e, ora, Raffaella Zagaria.

Per quello che riguarda la vicepresidenza, il posto lasciato libero da Raffaella Zagaria potrebbe anche non essere assegnato visto che le elezioni si terranno nel prossimo mese di ottobre, anche se la casella è in quota Campania libera che l’ha occupata ad inizio consiliatura con Rosario Capasso pure lui decaduto.

Giorgio Magliocca, smaltite le scorie della campagna elettorale, dovrà pensare anche a questo…