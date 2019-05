13:23:15 Impressionante il trascinamento politico messo in campo da Matteo Salvini in tutta la Campania ed in particolare in provincia di Caserta. In questa scia il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi sul territorio della nostra provincia, seguiti passo passo dal coordinatore regionale On. Gianluca Cantalamessa e dal Sottosegretario di stato On. Pina Castiello, inizia a dare risultati importanti. 83.322 voti per una percentuale del 23,38% rappresentano un dato significativo e un ulteriore punto di di partenza per realizzare quel ‘partito del territorio’ al quale stiamo lavorando da oltre un anno.

Infine, un ringraziamento va a tutti i militanti che sul territorio hanno lavorato in queste settimane per raggiungere questo importante obiettivo, unitamente ai candidati campani con in testa l'eletta Lucia Vuolo e al nostro candidato eletto casertano Valentino Grant per l'importante valore aggiunto che hanno rappresentato sulla nostra regione e in Terra di lavoro.

Adesso finiamo il lavoro sui tanti Comuni interessati dalle elezioni amministrative e subito ricominciamo a lavorare in maniera costruttiva sul territorio”.

Lo ha dichiarato il coordinatore provinciale della ‘Lega Salvini Premier’ a Caserta Salvatore Mastroianni.

LEGA SALVINI PREMIER