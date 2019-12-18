18:36:45 CASERTA. Si chiama «Piazza Salute» ed è l’iniziativa organizzata per sabato 25 maggio dalla Fondazione Enpam per promuovere la prevenzione e i corretti stili di vita.

Saranno coinvolti i cinque capoluoghi della Campania grazie all’intesa con gli Ordini dei medici e degli odontoiatri delle province campane. Nelle piazze di Caserta, Benevento, Avellino, Napoli e Salerno si terranno in simultanea eventi gratuiti aperti a tutti i cittadini con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della prevenzione per vivere in buona salute.

A Caserta l’iniziativa divulgativa si svolgerà in piazza Vanvitelli dalle ore 10 alle 13,30 ed è stata organizzata dall’Ordine provinciale dei medici, di cui è presidente Maria Erminia Bottiglieri, in collaborazione con il Comune, il Campus Salute e la Coldiretti. Lo slogan sarà «Alimenta la salute con stili di vita corretti» e sono previste visite gratuite e tanta informazione.

I programmi dettagliati delle singole piazze sono stati illustrati dai presidenti degli Ordini e dal presidente dell’Enpam Alberto Oliveti, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Benevento. Presente anche il sindaco Clemente Mastella.

La presidente Maria Erminia Bottiglieri ha dichiarato: «Sono molto contenta di questa iniziativa perché va di pari passo al lavoro che già portiamo avanti nell’Ordine di Caserta. Nel corso della mattinata sarà possibile sottoporsi a visite endocrinologiche, diabetologiche e nutrizionali. Inoltre, abbiamo organizzato anche lezioni sui corretti stili di vita che vedranno coinvolti gli alunni della scuola media Giannone, di cui è preside Maria Bianco. Ci sarà poi un punto dedicato ai prodotti della nostra regione, perché è importante il sostegno alle nostre eccellenze enogastronomiche. C’è l’esigenza da parte dei cittadini di avere informazioni ed è importante far passare il messaggio della prevenzione, che purtroppo ancora è lontana dalla nostra cultura e dalla nostra regione. Dunque, ben vengano manifestazioni come questa di sabato prossimo».

È la prima volta che il progetto Piazza della Salute, partito da Roma nel 2016 per promuovere l’autorevolezza e l’utilità sociale del medico e dell’odontoiatra, assume una dimensione regionale.

Durante tutta la giornata le piazze si trasformeranno in villaggi della salute, dello sport e dell’alimentazione. Medici e odontoiatri saranno a disposizione dei cittadini per garantire loro la possibilità di fare screening gratuiti e ricevere informazioni utili per la cura della salute.

«Il nostro ruolo è di fare previdenza», ha detto Alberto Oliveti. «Essere previdenti significa anticipare le difficoltà. E poi come è scritto nel nostro logo dobbiamo garantire un sistema di sicurezza ai nostri iscritti. Per farlo pensiamo si debba trovare un contatto efficace con la comunità e siamo convinti che si possa farlo nelle piazze, dove la gente si incontra».