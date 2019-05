14:25:57 Al via la quarta edizione del prestigioso Grand Prix Città di Napoli – trofeo Coconuda, che si svolgerà Sabato 25 e Domenica 26 Maggio presso la Stadio del Nuoto di Caserta.





Per la prima volta ospiteremo a Caserta la “Divina” Federica Pellegrini, che gareggerà sabato 25 maggio e, tra i numerosi talenti iscritti, il campione europeo 2016 Luca Dotto, Santo Condorelli, risultato quarto nella finale delle Olimpiadi di Rio, Elena di Liddo, Benedetta Pilato, Erika Ferraioli, Silvia di Pietro, Alice Mizzau, Alessandro Pinzuti, Alessio Proietti Colonna, solo per citarne alcuni.



Parteciperanno oltre 900 atleti di ben nove regioni d’Italia (Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Lombardia, Molise, Marche, Emilia Romagna, Veneto).



“Tutto è pronto per l’inizio di questo grande evento di nuoto di alto livello – ha dichiarato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia di Caserta – sono particolarmente orgoglioso che questa quarta edizione del Grand Prix Città di Napoli – trofeo Coconuda si svolga presso lo Stadio del Nuoto di Caserta, il fiore all’occhiello degli impianti sportivi di Terra di Lavoro. La presenza di questi grandi atleti ripaga certamente i nostri sforzi nell’aver voluto con caparbietà puntare ad elevare ancora di più il livello di qualità dei servizi di questa struttura sportiva multifunzionale”.



“ Sono contento che ospiteremo un evento di grande rilievo sportivo – ha precisato Giuseppe Guida, presidente dell’Agis – dopo tanto lavoro e tante energie profuse abbiamo una struttura sportiva di primissimo rilievo, operativa in tutto ed invidiata da molti. Cercheremo nel tempo di potenziarla ancora con ulteriori servizi”.