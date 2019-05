09:14:40 MARCIANISE. Superato lo scoglio bilancio, l'amministrazione comunale di Marcianise, diretta dal sindaco Antonello Velardi, ha ripreso l’ordinaria attività con l'obiettivo di mettersi alle spalle un periodo non particolarmente positivo e voltare pagina in maniera definitiva.

Tra i gruppi consiliari di spicco della maggioranza, protagonista assoluto della politica cittadina, c'è quello di 'Campania libera', capeggiato in Assise dalla consigliera comunale Maria Di Lernia.

Consigliera Di Lernia, dopo un'attenta analisi, lo scorso 24 aprile 'Campania libera' ha deciso di votare favorevolmente il bilancio di previsione. Da cosa è stata determinata questa scelta?

«Il documento finanziario non presentava criticità tecniche. Ciò che ha spinto il gruppo a prendere questa decisione è stata soprattutto la razionalizzazione delle spese del personale assunto a tempo determinato che riuscirà ad evitare il taglio di somme destinate a determinati servizi ritenuti fondamentali».

Approvato il bilancio, adesso quale strada imboccherà e percorrerà 'Campania libera' per il futuro dell'amministrazione comunale?

«Il nostro obiettivo è quello di lavorare per il bene della città e sicuramente questo risultato può essere ottenuto attraverso un lavoro di squadra in cui ognuno, per le proprie competenze, possa dare un valido contributo. A distanza di circa tre anni dall’inizio di questa esperienza amministrativa è opportuno, in questa fase, ricominciare dalla politica. È fondamentale un costante dialogo tra le varie forze e soprattutto un rilancio dell’azione politico-amministrativa al fine di evitare ciò che è successo negli ultimi mesi».

Quale deve essere il primo passo della maggioranza per risollevare il Comune di Marcianise?

«Bisogna innanzitutto intervenire con urgenza sul personale.

Nei prossimi mesi e ad inizio del 2020 saranno più di dieci i dipendenti comunali che andranno in pensione. Sembra evidente che occorra fare qualcosa per arginare l’emorragia di risorse umane; tutti ne sono consapevoli e si sta già lavorando in questa direzione per far ripartire nella sua totalità la macchina comunale».