19:58:02 CASERTA. Nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle elezioni europee in sostegno del della lista del PD e in particolar modo del candidato capolista Franco Roberti, la numero due del partito Nazionale Marina Sereni ha incontrato a Caserta il Vicesindaco e coordinatore provinciale di area Dem Franco de Michele.

Con lui cerano il sindaco di Caserta Carlo Marino, il segretario del Pd cittadino Enrico Tresca, il segretario cittadino di Marcianise Angelo Raucci, la segretaria di Cesa Antonietta De Michele e il gruppo consiliare del Pd cittadino (il capogruppo Andrea Boccagna, il consigliere Matteo Donisi e il Presidente del Consiglio comunale Michele De Florio).

Ad accompagnare la Sereni nella sua tappa casertana il senatore Franco Mirabelli (già commissario provinciale del partito) e Teresa Armato, storico riferimento di Area Dem in Campania.