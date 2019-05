06:45:23 CASAGIOVE. È partita la campagna crowdfunding del cortometraggio Eroi Perduti. Un progetto nato dalla penna di Lorenzo Giroffi, reporter in prima linea che recentemente ha deciso di dedicarsi alla fiction e al linguaggio cinematografico.

Il progetto Eroi Perduti è vincitore del bando della Film Commission Campania, che ha accettato la sfida della giovane società di produzione Lunia Film, messa in piedi da Luca Ciriello. La Film Commission finanzierà il 50% del budget totale del corto.

Eroi perduti - TEASER from Lorenzo Giroffi on Vimeo.

Questo il teaser del film https://vimeo.com/265975553

La questione adesso è: dove trovare l’altra metà dei finanziamenti?

«Vogliamo raccontare non solo ciò che la storia ha combinato, ma anche quelle che sono le sue conseguenze – racconta Lorenzo Giroffi, il regista del corto - Eroi Perduti è un film nel quale vogliamo coinvolgere tutti, per una lettura contemporanea della colonizzazione e delle lotte tra ideologie. Confidiamo nel fatto di trovare tanti piccoli produttori, pronti a capire il messaggio del film, così da continuare a cercare, ogni giorno, altri eroi perduti».

Il regista negli ultimi anni ha realizzati diversi reportage ed inchieste per testate internazionali.

Il corto vuole raccontare la “conversione” di un giovane fascista alle posizioni dei partigiani.

In Etiopia Giacinto è arrivato come giovane fascista, pronto a colonizzare. Nell’orrore della guerra scopre invece il valore della resistenza. Dopo la sconfitta africana, in Italia, sarà protagonista di una collaborazione tra fascisti e partigiani.

Durante i giorni della campagna la squadra di Lunia Film organizzerà eventi tra Napoli e Caserta durante i quali saranno proiettati contenuti di preparazione del cortometraggio e alcune immagini inedite sul percorso di ricerca sul tema della guerra da parte dell'autore, Lorenzo Giroffi.

Al racconto storico s’interallacceranno le letture dell’attore Piero Grant, che interpreta il giovane protagonista del cortometraggio.

Grandi nomi della tv come Gianfranranco Magalli e Tiziana Panella, della letteratura come Laurent Binet, Wu Ming, Nikoai Lilin e molti nomi del cinema come Marco D’Amore e Niccolò Senni stanno sostenendo il progetto.

La campagna crowdfounding la si trova al seguente link https://www.produzionidalbasso.com/project/eroi-perduti-cortometraggio-sulla-resistenza-e-il-colonialismo-in-etiopia/

L'iniziativa è stata organizzata sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

L’obiettivo finale è quello di raggiungere la cifra di 11 mila euro entro luglio 2019. Partecipare al finanziamento del progetto darà accesso a contenuti video live ed aggiornamenti in tempo reale dell’avanzamento delle riprese.

Non esistono piccoli contributi, solo una grande voglia di fare. Consultare le pagine Facebook di Lunia Film e di Eroi Perduti per maggiori informazioni sulla campagna. https://www.facebook.com/luniafilm/

Lorenzo Giroffi classe 1986 è un casagiovese doc, paese dove vive tutt’ora la sua famiglia. Negli ultimi anni ha realizzato reportage andati in onda su Rai, Sky, The Guardian, Rtl, Rsi, La7. Ha scritto per il gruppo Espresso, Rizzoli, Chiarelettere, Baldini & Castoldi.

Alcuni di questi lavori hanno ricevuto premi internazionali. Si è occupato dei conflitti lungo i confini curdi, degli affari di camorra, del conflitto nel Donbass, della legione straniera, della rivoluzione burkinabé e del mercato clandestino dell'oro nel Sahel, della crisi socio-economica venezuelana, degli attentati e dello Stato d'emergenza in Francia.

Ha realizzato, assieme a due colleghi, l'inchiesta “La seconda vita di Majorana”. Ha pubblicato i saggi “Ucraina, la guerra che non c'è”, “Il mio nome è Kurdistan”.