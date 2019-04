12:34:56 CANCELLO ED ARNONE. Domani 30 Aprile 2019, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà il convegno “I Beni confiscati riscatto di un territorio”.

L’iniziativa intende porre l’attenzione sul tema dei beni confiscati e del loro riutilizzo sociale, di quanto sia fondamentali far rinascere terreni in passato in mano alla criminalità organizzata.

Nell’occasione sarà ricordato Michele Landa, vittima innocente della camorra.

IL PROGRAMMA

ore 09:30 saluti del Sindaco Raffaele Ambrosca

Presentazione del progetto: Alessandro Buffardi

Contributi di

don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis

Giovanni Conzo, Procuratore aggiunto della Repubblica di Benevento

Ore 10:30 Tavola rotonda

coordina Gianfranco Nappi, Responsabile progetti strategici Città della Scienza

Prof. Emma Buondonno

Prof. Antonino Nizza

Dott.ssa Patrizia Spigno

Prof. Matteo Lorito

Prof. Carla Langella

Dott. Antonio Limone

Prof. Giuseppe Gaeta

Conclusioni a cura di Fabio Giuliani, Anna Ceprano e Sandro Ruotolo

Alle 12:30, presso il bene confiscato, sarà scoperta la targa in memoria di Michele Landa alla presenza della figlia Antonietta Landa.