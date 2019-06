09:16:23 Seggi aperti per le primarie. Si vota sino alle 20 di questa sera. Per votare serve un documento di riconoscimento e due euro se non si è iscritti al Partito democratico.

Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Nonostante non sia più il Partito democratico del 40% le consultazioni continuano ad avere il loro fascino e già dalle prime ore di questa mattina (i seggi si sono aperti alle 8), si sono registrate diverse presenze di elettori folgorati sulla via del Pd pronti a partecipare alle votazioni per la scelta del segretario nazionale e di quello regionale. Una riscoperta democratica? Forse… Anche se da tener d’occhio è la contaminazione esterna al Pd proveniente anche da ambienti di centrodestra che potrebbero ‘influenzare’ l’esito finale con la loro presenza. In tutti i comuni i voti di aiutini da parte di amici-nemici dell’altra sponda si rincorrono… Alle 20 di stasera ne sapremo di più!

SEGGI PROVINCIA DI CASERTA

COMUNI

ALVIGNANO – Aula Consiliare

ARIENZO – Circolo PD

AVERSA – Circolo PD

BAIA E LATINA - Circolo PD

BELLONA - Circolo PD

CAIANELLO – Aula Consiliare

CAIAZZO (Castel Campagnano, Ruviano) - Circolo PD

CALVI RISORTA - Circolo PD

CANCELLO ED ARNONE - Circolo PD

CAPODRISE - Circolo PD

CAPUA - Circolo PD

CARINARO - Circolo PD

CARINOLA - Circolo PD

CASAGIOVE - Circolo PD

CASAL DI PRINCIPE - Circolo PD

CASALUCE - Circolo PD

CASAPESENNA – Sala Congressi Area PIP

CASERTA1 - Portici Casa Comunale, Piazza Vanvitelli

CASERTA2 - Portici Casa Comunale, Piazza Vanvitelli

CASERTA3 - Portici Casa Comunale, Piazza Vanvitelli

CASTEL DI SASSO (Formicola, Pontelatone, Liberi) – Aula Consiliare

CASTEL MORRONE – Ex Plesso Scuola Elementare S. Andrea

CASTEL VOLTURNO – Circolo PD

CELLOLE – Sala Conferenze Comune

CERVINO - Circolo PD

CESA - Circolo PD

CONCA DELLA CAMPANIA - Circolo PD

DRAGONI - Circolo PD

FALCIANO DEL MASSICO - Circolo PD

FRANCOLISE - Via Roma, 40

FRIGNANO - Circolo PD

GALLUCCIO - Circolo PD

GIOIA SANNITICA – Sede Uniamo Gioia

GRAZZANISE - Circolo PD

GRICIGNANO DI AVERSA - Circolo PD

LETINO (Ciorlano, Gallo M.,Capriati a V., Pratella, Prata S. Circolo Pd)

LUSCIANO - Circolo PD

MACERATA CAMPANIA - Circolo PD

MADDALONI - Circolo PD

MARCIANISE (San Marco Ev.) - Circolo PD

MARZANO APPIO - Circolo PD

MIGNANO M. (S.Pietro Infine, Tora e Piccilli) - Circolo PD

MONDRAGONE - Circolo PD

ORTA DI ATELLA - Circolo PD

PARETE - Circolo PD

PASTORANO - (Camigliano, Giano V.) Centro Sociale P.Borsellino

PIANA DI MONTE VERNA - Circolo PD

PIEDIMONTE M. (Castello M. Alife, San Gregorio M.) - Circolo PD

PIETRAVAIRANO (Riardo, Pietramelara) - Aula Consiliare

PIGNATARO MAGGIORE - Sede SPI, Via Principe di Napoli

PORTICO DI CASERTA - Circolo PD

PRESENZANO - Circolo PD

RAVISCANINA (Ailano) - Circolo PD

RECALE - Circolo PD

ROCCAMONFINA - Circolo PD

ROCCA D'EVANDRO - Circolo PD

ROCCHETTA E CROCE - Circolo PD

SAN NICOLA LA STRADA - Circolo PD

SANT'ANGELO D'ALIFE - Circolo PD

SANT'ARPINO - Circolo PD

SAN CIPRIANO D’AVERSA Sala Consiliare

SAN FELICE A CANCELLO - Gazebo Casa Municipale

SAN MARCELLINO - Circolo PD

SANTA MARIA A VICO - Sede Protezione Civile Casa Comunale

SANTA MARIA C.V. - Circolo PD

SAN POTITO S. - Circolo PD

SAN PRISCO (Casapulla, Curti) - Circolo PD

SAN TAMMARO - Aula Consiliare

SANTA MARIA LA FOSSA - Circolo PD

SESSA AURUNCA - Circolo PD

SPARANISE - Aula Consiliare

SUCCIVO - Circolo PD

TEANO - Aula Consiliare

TEVEROLA - Circolo PD Via Roma

TRENTOLA-DUCENTA - Circolo PD

VAIRANO PATENORA - Circolo PD

VALLE AGRICOLA - Circolo PD

VALLE DI MADDALONI - Circolo PD

VILLA DI BRIANO - Circolo PD

VILLA LITERNO - Circolo PD

VITULAZIO – Ex Circolo Agricoltori

(Tra parentesi i comuni accorpati)