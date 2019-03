22:12:20 Un consiglio importante quello che si è chiuso da poco a Santa Maria Capua Vetere dove all’ordine del giorno c’erano questioni delicate per il futuro della città.

Gli amministratori, infatti, sono stati chiamati a votare sia le tariffe per la raccolta dei rifiuti, sia il piano per l’area C1 Nord sia il regolamento per la commissione del paesaggio.

Come sempre accade in politica il metro delle questioni sono i numeri: la maggioranza guidata dal sindaco Antonio Mirra ha approvato i quattro punti all’ordine del giorno con diciotto voti così come da copione. Il risultato dei numeri va sottolineato, perché, a condire la seduta più che le questioni amministrative, sicuramente impegnative, sono stati i movimenti intorno all’aula.

La consigliera ex Campania Libera Gabriella Santillo, con l’aiuto dell’ex area dimuriana, assieme al resto dell’opposizione ha cercato di realizzare un ribaltone che avrebbe decretato la fine della giunta Mirra. Santillo è andata in pressing su diversi colleghi della maggioranza, tra cui Agostino Baldassarre, Fabio De Lucia, Katia Angelino per cercare di convincerli ha votare una mozione che avrebbe significato un anno di commissariamento per Santa Maria Capua Vetere.

Ad un certo momento, nel chiacchiericcio del palazzo comunale, era sembrato che l’impresa si fosse realizzata anche se, in realtà, probabilmente, quella circolata era solo un desiderata di qualcuno visto che, alla prova suprema dei numeri, i mirriani non solo non hanno dato segni di cedimento, ma hanno dato anche prova di grande compattezza rimanendo in aula per tutta la seduta e votando tutti gli argomenti, cosa tutt’altro che scontata visti i punti in discussione… Per la politica sammaritana un pomeriggio turbolento che si può chiudere con il titolo del classico shakespeariano ‘Molto rumore per nulla’…