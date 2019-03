16:50:01 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Consigliere Carlo Russo, in un comunicato stampa Campagna Libera ha dichiarato appoggio forte alla maggioranza di Mirra. Lei come legge questo dato?

«Ovviamente molto positivamente, è sempre importante quando una forza politica riesce a ricucire un rapporto con un'amministrazione come la nostra. Sono convinto che il loro sarà un sostegno importante per questa maggioranza».

È stato, quindi, un disconoscimento della posizione dei consiglieri vicino a Campania Libera che oggi sono all'opposizione dell'amministrazione?

«Io la leggo così e credo che questo atteggiamento debba essere premiato dalla maggioranza. L'ho detto anche nel corso di una riunione di maggioranza».

Ha fatto molta polemica la gestione dei lavori sul Corso di Santa Maria. Lei che idea si è fatto?

«Una polemica sterile nata dal fatto che i lavori, che erano necessari, hanno creato alcuni disagi alla mobilità con la chiusura del Corso al traffico veicolare per alcuni giorni».

E oggi a che punto siamo?

«Il cantiere è andato avanti giorno e notte e ci ha consentito in tempi ragionevoli di riaprire al traffico veicolare sul Corso».

Quindi una vittoria dal suo punto di vista...

«Assolutamente, interveniamo sui servizi, interveniamo sulle strade e ora abbiamo anche risolto, grazie al grande lavoro del dirigente architetto Riccio e dell'assessore Leone e il disagio alla mobilità cittadina».

Le scorse primarie nazionali e regionali del Pd hanno visto un vostro impegno in prima persona, che lettura dà dei dati che sono emersi?

«Come sempre siamo stati in campo a sostegno del Consigliere regionale Gennaro Oliviero e abbiamo, con oltre 200 preferenze, quasi pareggiato il Partito Democratico locale che aveva in Camilla Sgambato un autorevole e forte candidato. Non posso che dirmi pienamente soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto e ringraziare tutti gli amici che ci hanno dato una mano in questa partita».

Quindi possiamo dire che Santa Maria esistono due centro sinistra?

«Questo è un dato di fatto del tutto evidente, non è una mia opinione. Le primarie del Pd sono state la dimostrazione plastica di questa realtà, noi ci siamo a continueremo ad esserci».

Matteo Donisi