18:51:35 MARCIANISE. Francesco Santoro entra a far parte della segretaria politica di Campania libera di Marcianise. L'osservatore civico, da sempre sensibile alle problematiche ambientali che affliggono la provincia di Caserta, prende il posto di Vincenzo Forgione.

A comunicare la decisione il segretario cittadino di Campania libera Alessandro Tartaglione. «Ringrazio - afferma - Francesco Santoro per aver accettato di far parte della nostra famiglia. Sono certo che le sue competenze e la sua disponibilità ci serviranno a lavorare sempre di più per il bene dei nostri concittadini e per lo sviluppo di Marcianise. Un grazie caloroso va anche all'amico Enzo Forgione per l’enorme contributo che ha da sempre fornito al nostro gruppo».