11:18:06È questo il tema della quindicesima edizione del congresso Identità Golose Milano che farà da filo conduttore a quello dello scorso anno, il Fattore Umano.

Un tema che è sicuramente familiare a tutti gli esponenti del mondo culinario. Che siano chef, pasticceri, pizzaioli, artigiani o gelatieri, la speranza comune è che i loro nuovi piatti diventino nuove memorie collettive, nuove tradizioni.

E il fattore umano svolge un ruolo fondamentale in questo, perché è strettamente correlato al concetto di tradizione.

La tradizione è infatti un elemento molto caro alla natura dell’uomo: coinvolge persone, emozioni e luoghi che in passato abbiamo conosciuto, vissuto e amato.

E i piatti sono un rifugio sicuro e sempre aperto ad accogliere le memorie più care.

Per la prima volta non sarà l’inverno ad ospitare il congresso milanese ma la primavera. L’appuntamento è infatti da sabato 23 marzo a lunedì 25 al MiCo, centro congressi in Via Gattamelata.

Tra i tantissimi relatori di spicco dell’edizione di quest’anno sarà presente anche Franco Pepe. Tra i tanti suoi appuntamenti non ci sarà solo quello di presenziare come relatore ufficiale sul palco del congresso con la lezione che celebrerà la chiusura della quindicesima edizione, ma anche cene di gala e degustazioni in prestigiosi stand.

Ecco l’elenco completo dei suoi appuntamenti:

Sabato, Domenica e Lunedì alle ore 13:00-15:00.

STAND DISTILLERIA BONAVENTURA MASCHIO: Degustazione di pizza e cocktail in abbinamento con Filippo Sisti.

Sabato: Degustazione La Crisommola

Domenica: Degustazione La Scarpetta

Lunedì: Degustazione La Memento

Sabato pomeriggio.

STAND GRANA PADANO: Degustazione e presentazione AnaNascosta a 30/40 invitati d’eccezione.

Domenica sera

IDENTITÀ ITALIA – viaggio attorno al pomodoro: Cena di gala con Moreno Cedroni, Salvatore Bianco e Paolo Brunelli. Degustazione Pizza “La Ritrovata”.