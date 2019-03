21:54:52 CASERTA. L’eurodeputato Pina Picierno trionfa al Mep Awards 2019 promossa dal The Parliament Magazine: l’esponente del Partito democratico è stata premiata per il suo impegno nel sociale.

Ad attribuirle il riconoscimento una qualificata giuria internazionale composta da Brian Johnson per il The Parliament Magazine, Willy Fautré (Human Rights Without Frontiers Int'l), Madi Sharma (Member European Economic and Social Committee), James Holtum (Rasmussen Global), Shada Islam (Friends of Europe) e Colin Mackay (Brussels Writing Bureau). Grande soddisfazione è stata espressa da Pina Picierno per il prestigioso riconoscimento.

«Ho ricevuto il premio come migliore parlamentare Ue per la categoria “Giustizia e Uguaglianza di Genere”’ – ha detto - Una gran bella soddisfazione ma il lavoro da fare è ancora tanto: sono ancora troppe le donne umiliate, intimidite, violate e assassinate in ogni parte del mondo. Ed é per loro che continuerò a lavorare. Da oggi con più forza che mai».