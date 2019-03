17:14:38 Nuovo passo in avanti per il Piano per il lavoro con cui la Regione Campania ha dato il via alla procedura concorsuale per l'assunzione delle figure professionali di cui è carente la Pubblica Amministrazione. Ecco le figure che saranno messe a concorso:

Profili professionali Concorsi Unici Regionali - Regione Campania

Area professionale

Famiglia professionale

Categoria

Profili professionali

Esemplificazione delle attività di riferimento

- Amministrativa ed economico finanziaria

Finanza, contabilità e controlli interni/Erogazione risorse finanziarie e contributi/Gestione, valutazione e monitoraggio dei progetti

C1

Istruttore contabile

Ragioniere, Economo, attività di controllo, gestione delle entrate comunali, ecc.

- Amministrativa ed economico finanziaria

Finanza, contabilità e controlli interni/Erogazione risorse finanziarie e contributi/Gestione, valutazione e monitoraggio dei progetti

D1

Funzionario/specialista contabile

Specialista contabile, Esperto nella gestione delle entrate comunali, Esperto nella attività di controllo di gestione (Audit interno), Esperto nella ricerca e gestione dei processi di finanziamento, Esperto in gare e appalti e acquisti telematici, ecc.

- Amministrativa ed economico finanziaria

Attività contrattuale e procedure di acquisto/Verifiche ispettive/Processi istituzionali e supporto agli organi

C1

Istruttore amministrativo

Istruttore amministrativo/contabile, Segretario archivista, Istruttore informatore, Affari generali,

Personale, Procedimenti amministrativi SUE e SUAP, ecc.

- Amministrativa ed economico finanziaria

Attività contrattuale e procedure di acquisto/Verifiche ispettive/Processi istituzionali e supporto agli organi

D1

Funzionario/specialista amministrativo

Esperto in materie giuridico/amministrative-contabile,

Avvocato, Esperto di digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, Esperto nei controlli della qualità dei servizi erogati, ecc.

- Tecnico-specialistica

Progettazione tecnica e direzione lavori/Servizi e attività per ambiente/Servizi e attività per urbanistica/Servizi e attività per edilizia, infrastrutture e logistica

C1 Istruttore tecnico

Geometra, Perito agrario, Perito chimico, Perito elettrotecnico, Perito industriale, Istruttore tecnico SUE e SUAP, ecc.

- Tecnico-specialistica

Progettazione tecnica e direzione lavori/Servizi e attività per ambiente/Servizi e attività per urbanistica/Servizi e attività per edilizia, infrastrutture e logistica

D1

Funzionario/specialista tecnico

Esperto in attività tecniche, Architetto, Ingegnere, Specialista Urbanista, Specialista ambientalista e difesa del suolo, Specialista della gestione del ciclo dei rifiuti, Energy manager, Specialista in gestione dei processi relativi al SUE e al SUAP, Esperto in gare e appalti dei LL.PP., ecc

- Tecnico-specialistica

Servizi di promozione del territorio (cultura, turismo, sviluppo economico, gestione reti territoriali, lavoro e sport)

C1

Istruttore culturale

Aiuto bibliotecario, Tecnico audiovisivi, Restauratore, ecc.

- Tecnico-specialistica

Servizi di promozione del territorio (cultura, turismo, sviluppo economico, gestione reti territoriali, lavoro e sport)

D1

Funzionario/specialista attività culturali Bibliotecario, Animatore culturale, Gestione impianti

sportivi, Musei e Pinacoteche ecc.

- Tecnico-specialistica

Servizi di vigilanza e polizia

C1

Istruttore di vigilanza Agente di P.L, ecc.

- Tecnico-specialistica

Servizi di vigilanza e polizia

D1

Funzionario/specialista di vigilanza

Specialista/funzionario di vigilanza

- Sistemi informativi e tecnologie

Analisi e progettazione flussi informativi/Sviluppi sistemi informativi

IT/Acquisizione, gestione e analisi banche dati

C1

Istruttore informatico

Analista, Programmatore, istruttore informatico, Esperto nella gestione dei siti istituzionali, ecc.

- Sistemi informativi e tecnologie

Analisi e progettazione flussi informativi/Sviluppi sistemi informativi IT/Acquisizione, gestione e analisi banche dati

D1

Funzionario/specialista informatico Specialista in ICT, ecc.

- Marketing, comunicazione e informazione

Comunicazione, informazione e relazioni esterne

D1

Funzionario/specialista in comunicazione e informazione

Specialista della comunicazione istituzionale e/o

Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico, ecc.

- Tecnico-specialistica

Servizi sociali ed educativi

C1

Istruttore socio-assistenziale

Educatore d'infanzia, Docente scuola materna, Educatore area handicap, ecc.

- Tecnico-specialistica

Servizi sociali ed educativi

D1

Funzionario/specialista socio-assistenziale

Assistente sociale, ecc.

- Marketing, comunicazione e informazione

Comunicazione, informazione e relazioni esterne

C1

Istruttore comunicazione e/o informazione

Esperto in comunicazione, Esperto di informazione, ecc.

La procedura concorsuale si svolge di due momenti: una fase preselettiva incentrata su tematiche di logica e argomenti trasversali alla totalità dei profili messi a concorso e una fase selettiva con prove scritte consistenti in quesiti a risposta multipla/sintetica riguardanti materie specifiche dei vari profili professionali ed eventuale accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche. Sono 55 su un totale 104 i Comuni della Provincia di Caserta che hanno aderito al piano lavoro promosso dalla Regione Campania e dal governatore Vincenzo De Luca. In base a questo progetto, senza alcun costo per l’ente, i comuni potranno rimpinguare il proprio organico con nuove assunzioni che saranno effettuate attraverso il maxi-concorso coordinato dall’ente di Palazzo Santa Lucia. Ciascun comune ha comunicato al Formez il proprio fabbisogno di personale e le figure di cui necessita. Raccolti tutti i dati, saranno messe a concorso le figure mancanti in modo da permettere a tutti di poter riempire le caselle che mancano. L’indicazione dei vuoti d’organico, comunque, non è proporzionale alle reali esigenze di personale dell’ente, ma deve tenere conto di stringenti parametri di bilancio che, quindi permettono di andare ad integrare solo una parte delle carenze di personale. Nonostante tutto, comunque, saranno diecimila le unità che saranno assunte sull’intero territorio regionale. Sono complessivamente 273 i comuni che in tutta la Campania sfrutteranno questa opportunità che dovrebbe portare entro l’inizio del nuovo anno al completamento dei concorsi e alle assunzioni. Ecco l’elenco dei comuni che hanno aderito, in grassetto i casertani:

Ente Prov Estremi Atto approvativo

1 Salerno Salerno DGC 341/2018

2 Pietravairano Caserta DGC 74/2018

3 Mignano M. Lungo Caserta DGC 85/2018

4 Montemiletto Avellino DGC 73/2018

5 Liberi Caserta DGC 59/2018

6 Trentinara Salerno DGC 143/2018

7 Procida Napoli DGC 211/2018

8 Dugenta Benevento DGC 127/2018

9 Roccaromana Caserta DGC 50/2018

10 San Potito Sannitico Caserta DGC 137/2018

11 Baronissi Salerno DGC 318/2018

12 Cancello ed Arnone Caserta DGC 107/2018

13 San Pietro Infine Caserta DGC 85/2018

14 Limatola Benevento DGC 185/2018

15 Succivo Caserta DGC 75/2018

16 Bellosguardo Salerno DGC 99/2018

17 Capriati a Volturno Caserta DGC 80/2018

18 Melito di Napoli Napoli DGC 109/2018

19 Ercolano Napoli DGC 456/2018

20 Sicignano degli Alburni Salerno DGC 140/2018

21 Reino Benevento DGC 73/2018

22 Baia e Latina Caserta DGC 115/2018

23 Lusciano Caserta DGC 100/2018

24 Postiglione Salerno DGC 113/2018

25 Pellezzano Salerno DGC 77/2018

26 Giffoni Sei Casali Salerno DGC 111/2018

27 Sant'Antimo Napoli DGC 116/2018

28 San Lupo Benevento DGC 127/2018

29 Pratella Caserta DGC 49/2018

30 Pietraroja Benevento DGC 86/2018

31 San Giorgio a Cremano Napoli DGC 278/2018

32 Monteforte Cilento Salerno DGC 74/2018

33 Bisaccia Avellino DGC 114/2018

34 Vallesaccarda Avellino DGC 90/2018

35 Scafati Salerno DGC 99/2018

36 Tortorella Salerno DGC 102/2018

37 Valle di Maddaloni Caserta DGC 106/2018

38 San Cipriano Picentino Salerno DGC 211/2018

39 Casamarciano Napoli DGC 121/2018

40 Andretta Avellino DGC 111/2018

41 Montella Avellino DGC 162/2018

42 Castelvetere sul calore Avellino DGC 82/2018

43 Giugliano in Campania Napoli DGC 131/2018

44 Ispani Salerno DGC 161/2018

45 Cesa Caserta DGC 158/2018

46 Calitri Avellino DGC 144/2018

47 Villanova del Battista Avellino DGC 60/2018

48 Sant'Angelo a Fasanella Salerno DGC 75/2018

49 Sant'Arsenio Salerno DGC 123/2018

50 Buccino Salerno DGC 134/2018

51 Bracigliano Salerno DGC 169/2018

52 Francolise Caserta DGC 146/2018

53 Villa Literno Caserta DGC 108/2018

54 Mondragone Caserta DGC 154/2018

55 Capodrise Caserta DGC 155/2018

56 Casapesenna Caserta DGC 74/2018

57 Alfano Salerno DGC 92/2018

58 Saviano Napoli DGC 94/2018

59 Ruviano Caserta DGC 87/2018

60 Perito Salerno DGC 98/2018

61 Santa Maria Capua Vetere Caserta DGC 199/2018

62 Maiori Salerno DGC 229/2018

63 Valva Salerno DGC 54/2018

64 Qualiano Napoli DGC 247/2018

65 Montesarchio Benevento DGC 163/2018

66 Airola Benevento DGC 155/2018

67 Castiglione del Genovesi Salerno DGC 58/2018

68 San Mauro Cilento Salerno DGC 23/2018

69 Gesualdo Avellino DGC 167/2018

70 Praiano Salerno DGC 94/2018

71 Ottaviano Napoli DGC 126/2018

72 Pagani Salerno DGC 148/2018

73 Faicchio Benevento DGC 109/2018

74 San Paolo Bel Sito Napoli DGC 59/2018

75 Petina Salerno DGC 77/2018

76 Apollosa Benevento DGC 90/2018

77 Montaguto Avellino DGC 44/2018

78 Battipaglia Salerno DGC 219/2018

79 Pollica Salerno DGC 196/2018

80 Altavilla Silentina Salerno DGC 126/2018

81 Greci Avellino DGC 76/2018

82 Pietradefusi Avellino DGC 135/2018

83 Sessa Cilento Salerno DGC 69/2018

84 San Marcellino Caserta DGC 174/2018

85 Cimitile Napoli DGC 113/2018

86 San Sebastiano al Vesuvio Napoli DGC 184/2018

87 Portici Napoli DGC 266/2018

88 Villa di Briano Caserta DGC 97/2018

89 Sirignano Avellino DGC 85/2018

90 Calabritto Avellino DGC 92/2018

91 Montefalcione Avellino DGC 178/2018

92 Fontegreca Caserta DGC 53/2018

93 Sapri Salerno DGC 209/2018

94 Casaletto Spartano Salerno DGC 96/2018

95 Sant'Arcangelo Trimonte Benevento DGC 67/2018

96 Ciorlano Caserta DGC 71/2018

97 Ariano Irpino Avellino DGC 280/2018

98 Arzano Napoli DGC 152/2018

99 Formicola Caserta DGC 65/2018

100 Santa Maria la Fossa Caserta DGC 91/2018

101 Romagnano al Monte Salerno DGC 52/2018

102 San Martino Valle Caudina Avellino DGC 122/2018

103 Fontanarosa Avellino DGC 80/2018

104 Roscigno Salerno DGC 152/2018

105 Tramonti Salerno DGC 157/2018

106 San Valentino Torio Salerno DGC 88/2018

107 Vico Equense Napoli DGC 173/2018

108 Castel Baronia Avellino DGC 88/2018

109 Casalduni Benevento DGC 66/2018

110 Albanella Salerno DGC 122/2018

111 Sorrento Napoli DGC 311/2018

112 Pontecagnano Faiano Salerno DGC 144/2018

113 Teverola Caserta DGC 109/2018

114 Scala Salerno DGC 102/2018

115 Telese Terme Benevento DGC 242/2018

116 Portico di Caserta Caserta DGC 88/2018

117 Sanza Salerno DGC 139/2018

118 Ottati Salerno DGC 80/2018

119 Guardia Sanframondi Benevento DGC 110/2018

120 Aiello del Sabato Avellino DGC 116/2018

121 Sant'Angelo a Scala Avellino DGC 86/2018

122 Rocca San Felice Avellino DGC 55/2018

123 Massa di Somma Napoli DGC 94/2018

124 Casapulla Caserta DGC 32/2018

125 Colliano Salerno DGC 107/2018

126 Salza Irpina Avellino DGC 62/2018

127 Somma Vesuviana Napoli DGC 215/2018

128 Laureana Cilento Salerno DGC 64/2018

129 Teano Caserta DGC 185/2018

130 Serre Salerno DGC 154/2018

131 Carife Avellino DGC 116/2018

132 Cetara Salerno DGC 113/2018

133 Camerota Salerno DGC 298/2018

134 Grottolella Avellino DGC 70/2018

135 Volla Napoli DGC 52/2018

136 Zungoli Avellino DGC 69/2018

137 Valle Agricola Caserta DGC 69/2018

138 Capua Caserta DC 5/2018

139 Sorbo Serpico Avellino DGC 51/2018

140 Minori Salerno DGC 95/2018

141 Montecorice Salerno DGC 106/2018

142 Castel Volturno Caserta DGC 88/2018

143 Marzano Appio Caserta DGC 100/2018

144 Afragola Napoli DGC 128/2018

145 Roccabascerana Avellino DGC 57/2018

146 Gioia Sannitica Caserta DGC 130/2018

147 Mercato San Severino Salerno DGC 235/2018

148 Contursi Terme Salerno DGC 157/2018

149 Arpaise Benevento DGC 60/2018

150 San Martino Sannita Benevento DGC 81/2018

151 COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO” Salerno DGE 75/2018

152 Lacedonia Avellino DGC 86/2018

153 Futani Salerno DGC 58/2018

154 Marigliano Napoli DGC 165/2018

155 Monteforte Irpino Avellino DGC 190/2018

156 Santo Stefano del Sole Avellino DGC 106/2018

157 Castelvenere Benevento DGC 105/2018

158 Frigento Avellino DGC 151/2018

159 San Potito Ultra Avellino DGC 37/2018

160 Cautano Benevento DGC 89/2018

161 Curti Caserta DGC 196/2018

162 Casavatore Napoli DGC 100/2018

163 Sturno Avellino DGC 99/2018

164 Conca dei Marini Salerno DGC 87/2018

165 San Lorenzo Maggiore Benevento DGC 266/2018

166 San Michele di Serino Avellino DGC 106/2018

167 Nocera Superiore Salerno DGC 395/2018

168 Castel Morrone Caserta DGC 69/2018

169 Ailano Caserta DGC 67/2018

170 Campagna Salerno DGC 204/2018

171 Scampitella Avellino DGC 75/2018

172 Agenzia regionale per il Turismo

173 San Sossio Baronia Avellino DGC 81/2018

174 Torrecuso Benevento DGC 132/2018

175 San Rufo Salerno DGC 136/2018

176 Paolisi Benevento DGC 71/2018

177 Trentola-Ducenta Caserta DGC 60/2018

178 COMUNITA’ MONTANA “Valle dell'Ufita” Avellino DGC 97/2018

179 Atrani Salerno DGC 127/2018

180 Montecorvino Rovella Salerno DGC 171/2018

181 Massa Lubrense Napoli DGC 166/2018

182 Torre Annunziata Napoli DGC 36/2018

183 Trevico Avellino DGC 63/2018

184 Morra de Sanctis Avellino DGC 93/2018

185 Caiazzo Caserta DGC 164/2018

186 Carinola Caserta DGC 110/2018

187 Villamaina Avellino DGC 61/2018

188 Ceppaloni Benevento DGC 150/2018

189 Poggiomarino Napoli DGC 136/2018

190 Santa Lucia di Serino Avellino DGC 67/2018

191 Caserta Caserta DGC 242/2018

192 Sarno Salerno DGC 192/2018

193 Palma Campania Napoli DGC 166/2018

194 Foiano di Val Fortore Benevento DGC 94/2018

195 San Mango Piemonte Salerno DGC 74/2018

196 Visciano Napoli DGC 104/2018

197 Marcianise Caserta DGC 235/2018

198 Flumeri Avellino DGC 229/2018

199 Pisciotta Salerno DGC 92/2018

200 Vietri sul Mare Salerno DGC 119/2018

201 Quarto Napoli DGC 32/2018

202 Prata di Principato Ultra Avellino DGC 79/2018

203 Pertosa Salerno DGC 51/2018

204 Padula Salerno DGC 195/2018

205 Celle di Bulgheria Salerno DGC 95/2018

206 Chianche Avellino DGC 60/2018

207 Cercola Napoli DGC 111/2018

208 Montesano sulla Marcellana Salerno DGC 130/2018

209 COMUNITA' MONTANA "Vallo di Diano" Salerno DG Comunitaria 86/2018

210 Maddaloni Caserta DGC 109/2018

211 Arienzo Caserta DGC 115/2018

212 Provincia di Benevento Benevento DP 415/2018

213 Arpaia Benevento DGC 49/2018

214 San Marco dei Cavoti Benevento DGC 125/2018

215 Monte San Giacomo Salerno DGC 93/2018

216 Cellole Caserta DGC 395/2018

217 Polla Salerno DGC 47/2018

218 Giffoni Valle Piana Salerno DGC 222/2018

219 Apice Benevento DGC 119/2018

220 Piedimonte Matese Caserta DGC 211/2018

221 Sant'Angelo a Cupolo Benevento DGC 78/2018

222 Orria Salerno DGC 96/2018

223 Roccadaspide Salerno DGC 256/2018

224 Serino Avellino DGC 170/2018

225 Castelcivita Salerno DGC 87/2018

226 Eboli Salerno DGC 469/2018

227 Caposele Avellino DGC 66/2018

228 Aversa Caserta DGC 458/2018

229 Bacoli Napoli DCS 124/2018

230 Marano di Napoli Napoli DGC 10/2018

231 Casagiove Caserta DGC 73/2018

232 Corte d'Appello di Napoli Napoli 24545/2018/2018

233 Marzano di Nola Avellino DGC 73/2018

234 Senerchia Avellino DGC 68/2018

235 Conza della Campania Avellino DGC 32/2018

236 Santomenna Salerno DGC 90/2018

237 Macerata Campania Caserta DGC 119/2018

238 Torre del Greco Napoli DGC 255/2018

239 Palomonte Salerno DGC 114/2018

240 Gioi Salerno DGC 66/2018

241 Calvi Risorta Caserta DGC 95/2018

242 Brusciano Napoli DGC 81/2018

243 COMUNITA' MONTANA "Monte Maggiore" Caserta DGE 42/2018

244 Castello del Matese Caserta DGC 67/2018

245 Benevento Benevento DGC 247/2018

246 San Nicola la Strada Caserta DGC 148/2018

247 Teora Avellino DGC 111/2018

248 Roccamonfina Caserta DGC 112/2018

249 Lioni Avellino DGC 142/2018

250 Controne Salerno DGC 95/2018

251 Monteverde Avellino DGC 46/2018

252 Rocchetta e Croce Caserta DGC 51/2018

253 Consorzio ASI Salerno Salerno DP 16/2018

254 San Tammaro Caserta DGC 120/2018

255 Casola di Napoli Napoli DCP 1/2018

256 Sant'Egidio del Monte Albino Salerno DGC 160/2018

257 Frattamaggiore Napoli DGC 218/2018

258 Piano di Sorrento Napoli DGC 227/2018

259 Salvitelle Salerno DGC 64/2018

260 Gragnano Napoli DGC 251/2018

261 Corte d'Appello di Salerno Salerno 12092/2018/2018

262 Castelpoto Benevento DGC 115/2018

263 Pompei Napoli DGC 176/2018

264 Atripalda Avellino DGC 209/2018

265 Castellammare di Stabia Napoli DGC 62/2018

266 Pollena Trocchia Napoli DGC 133/2018

267 Stio Salerno DGC 130/2018

268 Avellino Avellino DC 5/2018

269 Venticano Avellino DGC 53/2018

270 Pontelandolfo Benevento DGC 79/2018

271 Volturara Irpina Avellino DGC 114/2018

272 COMUNITA' MONTANA "Titerno e AltoTammaro Benevento DGE 98/2018

273 Santa Croce del Sannio Benevento DGC 98/2018