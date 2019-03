16:10:49 GRICIGNANO D’AVERSA. Grande partecipazione di persone alla giornata finale del ‘Carnevale Atellano’ di Gricigano d’Aversa, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni ‘Cast’ e ‘Sant’Andrea’ e con il comitato ‘Aria Pulita’, nell’abito del bando Poc 2014/2020 della Regione Campania per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori.

Anche ieri i carri allegorici e le maschere si sono radunati in via Sant’Antonio Abate per la sfilata finale, che ha attraversato corso Umberto, Via Moro, via Diocleziano, via Madonna dell’Olio, via Aversa. Il corteo è stato vivacizzato dai balli dei ragazzi delle scuole, baby dance, giochi, trucca-bimbi, balloon art e da uno spettacolo di animazione. La manifestazione di Gricignano d’Aversa è stata protagonista anche del Tg Itinerante di Rai Tre, condotto dal giornalista Rino Genovese, il quale ha dedicato un lungo servizio al ‘Carnevale Atellano’, andato in onda nel pomeriggio di sabato scorso. Protagonisti della trasmissione gli artigiani che costruiscono i carri allegorici e gli alunni dell’istituto comprensivo ‘Santagata’, che hanno indossato le storiche maschere della Fabulae Atellanae. Carrellata di riprese anche sulle prelibatezze enogastronomiche della zona come la colomba con Asprinio doc, mela annurca e noci, il ‘Caccabus’, il migliaccio atellano e il tarallo della Madonna, tipici dolci carnevaleschi. Soddisfatti gli organizzatori dell’iniziativa che danno appuntamento a tutti all’edizione dell’anno prossimo.