La febbre da primarie ha investito anche il collegio di Caserta. La voglia di partecipazione alla contesa interna al partito ha appassionato talmente tanto in molti comuni che, addirittura, si sono registrati consensi superiori a quelli che il Partito democratico ha ottenuto nel nefasto 4 marzo 2018.

Come è successo per i comuni del collegio di Aversa CLICCA QUI PER LEGGERE anche per quelli del collegio di Caserta si sono registrati dati in controtendenza rispetto ad un anno fa. Cosa ha portato il Pd ad avere più voti alle primarie appena un anno dopo le politiche nonostante i due euro e nonostante si trattasse di una corsa tutta interna? La delusione verso il governo, la ritrovata passione dei cittadini verso il Pd o l’intrusione di voti del centrodestra: nessuno può dire quali sono le cause. Certo è che rispetto al 2018 ad esempio a Portico di Caserta si è registrato un incremento. Si è passati da 307 voti a 387. Stesso copione a Piedimonte Matese dove il dato passa da 671 a 763 o a Falciano del Massico dove l’incremento è da 464 a 585. Un incremento si è registrato in molti comuni del Matese e in quelli dell’alto casertano.

Comune per Comune tutti i dati: