20:12:55 Il piano di riorganizzazione delle farmacie approvato dal Comune di Caserta con delibera di giunta 256 del 28 dicembre scorso è stato sospeso.

A decretarlo è stato il Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Sergio Barca nel corso dell’udienza che si è tenuta lo scorso 5 marzo. I magistrati del tribunale amministrativo hanno ritenuto fondate le tesi del professionista casertano che ha lamentato la stesura del piano senza un preventivo confronto con l’Ordine dei farmacisti. Il piano approvato dal Comune di Caserta prevedeva l’apertura di tre nuove farmacie che erano state immaginate per meglio venire incontro alle esigenze della città nonostante la riduzione di abitanti che si è registrata. Bisognerà attendere il 3 dicembre 2019 per capire se sarà necessario ripresentare il piano o se quello predisposto dal Comune sarà sbloccato. In quella data, infatti, è fissata l’udienza di merito per discutere sulla vicenda.

Ecco il testo dell’ordinanza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2019, proposto da Sergio Barca, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Mancini, con domicilio digitale PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Di Martino in Napoli, Riviera di Chiaia, 180;

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F. Coletta, 12;

nei confronti

Asl 104 - Caserta 1, Regione Campania e Antonietta Canelli, non costituiti in giudizio; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 pubblicata all'Albo Pretorio Comunale l'11 gennaio 2019; b) di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris sembrando il provvedimento gravato viziato sotto il profilo procedimentale per essersi trovati gli Enti dotati di poteri consultivi (Ordine dei Farmacisti e Azienda sanitaria) nella materiale impossibilità di esprimere il parere legislativamente previsto, aspetto rilevante, in conformità dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, in quanto incidente, con carattere assorbente, sulla competenza ad adottare la delibera gravata;

Valutato sussistente l’elemento del periculum in mora atteso l’interesse pubblico alla presenza capillare del servizio farmaceutico sul territorio comunale oltre che alla economicità della gestione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3.12.2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Gabriella Caprini Santino Scudeller

IL SEGRETARIO