20:12:15 SANTA MARIA CAPUA VETERE. La forza delle donne, la scienza a tavola: come prevenire con l’alimentazione le malattie cronico-degenerative come alzheimer, parkinson, artrosi e artriti, scompenso cardio-circolatorio, è questo il tema al centro della giornata di studi in programma Venerdi 8 Marzo presso il Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere promossa in collaborazione tra Dd clinic research institute, l’associazione in memoria di Gianluca Sgueglia, il Comune di Santa Maria Capua Vetere, Logos e l’Ada.

«La gran parte delle ricerche condotte nell’ultimo ventennio ha unanimemente evidenziato come molte patologie tipiche dell’età avanzata riconoscano, tra i determinanti principali, lo stile di vita, inteso come sommatoria di comportamenti individuali – sottolineano i promotori del convegno - Il nostro intento è fornire linee guida a tutti gli operatori del settore, ma soprattutto a tutte le famiglie che abbiano ad assistere soggetti in età avanzata con patologie croniche. Altro elemento del convegno è la salute del territorio dal punto di vista dell’alimentazione, per alimenti funzionali e salubri, saranno esposti e valorizzati le eccellenze enogastronomiche del territorio». Densissimo il programma del Convegno. Si parte alle 9.30 con la Presentazione Convention con gli interventi di Maria Luisa Ventriglia Pres. Fondazione ONLUS DD Clinic Research Institute desease e Giuseppe Falcone – presidente provinciale ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani).

Ecco la scaletta degli interventi:

1° Sessione: Moderazione - Dott. Andrea del Buono - Dott. Francesco Di Tuoro –Dott.ssa Maria Pia Sperino

10.00 - Dott. Armando D’Orta - Medico Chirurgo e Biologo Nutrizionista, Specialista in Scienze dell’Alimentazione.

COME FARE LA SPESA E SCEGLIERE GLI ALIMENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DI AMMALARCI

10.20 - Dott.ssa Letizia Mercurio Biologa Nutrizionista – Farmacista.

FAST-COOKING: SI PUÒ MANGIARE SANO ANCHE AVENDO POCO TEMPO

10.40 - Dott.ssa Piera Chirico- Nutrizionista Dietista.

ALIMENTAZIONE E NUTRACEUTICA: COME PREVENZIONE DI ALZHEIMER, PARKINSON E MALATTIE NEURODEGENERATIVE.

BREAK E DISCUSSIONE: "THE VEGAN GOODY" I SAPORI DELLA SALUTE

CON LA DOTT.SSA CONCETTA DELLA PERUTA

11.20 - Dott.ssa Giorgia Russo Biologa Nutrizionista:

INTERFERENTI ENDOCRINI E OBESITÀ INFANTILE

11.40 - Dott.ssa Anna Folco Biologa Nutrizionista:

IL MIO MENÙ: PROGRAMMIAMO LA SETTIMANA

12.00 - Dott.ssa Vittoria Guarino Counsellor professionista, Master in programmazione neuro linguistica.

EMOZIONI E CIBO: LA LOTTA TRA FAME EMOTIVA E FAME FISIOLOGICA

12.30-13.00 Dott. R. Palmisano, Naturopata

RUOLO DELL’ACQUA NELLA NUTRIZIONE CELLULARE