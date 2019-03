21:26:26 CASERTA. Al Teatro Parravano, venerdì 8 marzo 2019, ci sarà la Giornata Internazionale della Donna. Per l'occasione sarà presentata alla cittadinanza la Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Caserta. L'evento avrà inizio alle ore 18.30. Apriranno i lavori il Sindaco Carlo Marino e l'Assessore Maddalena Corvino.

Seguirà la performance Empty Space, curata dall'associazione OmniArte Caserta e Spazio Donna Onlus, con le coreografie di Fabrizio Coppo. Per l'occasione i presenti potranno assistere alla lettura tematica a cura della compagnia Mutamenti/Civico 14, legge Roberto Solofria.

Successivamente sarà la volta di uno spettacolo teatrale, "Stazione di servizio n°23", allestito dalla compagnia Matutae, con testo di Brillante Massaro, con Anna Borgho, Nina Mastantuoni, Elena Luppino, Maria Teresa Buonpane, Giovanna Piombino, Simona Giuntini, Mimì Trapani, Brillante Massaro.

La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. Il tutto nel segno #ONEMORE Fabbrica Wojtyla, per dire NO alla violenza sulle donne.



Ingresso gratuito per le donne, poi, al Belvedere di San Leucio in occasione della Giornata internazionale della Donna: è quanto ha deciso la giunta nella sua riunione odiernai mercoledì.



L'iniziativa, valida nella giornata dell'8 marzo, è indirizzata a promuovere anche in questa occasione nel pubblico femminile la fruizione delle bellezze del Belvedere di San Leucio.



Il Belvedere di San Leucio è aperto tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.



L'orario domenicale e dei giorni festivi è il seguente: Ore 9.30-13.00; Ore 15.00-18.00.



Gli orari di visita del Museo della Seta del Belvedere di San Leucio sono i seguenti: Mattina, Ore 9.30 – 10.45 – 12.00;



Pomeriggio, Ore 15.00 – 16.30 (ORARIO INVERNALE); Ore 15.30 – 17.00 (ORARIO ESTIVO)

La Forza delle Donne: Città di Santa Maria Capua Vetere in prima linea per l’8 marzo

Due giorni di eventi, 8 e 10 marzo, con momenti di incontri, dibattiti e prevenzione

Due giornate di condivisione, confronto e prevenzione, in collaborazione con la associazioni cittadine, per celebrare la Giornata dell’8 marzo attraverso la rinnovata edizione de “La forza delle Donne”, evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Mirra, dall’assessore alle Pari Opportunità Rosida Baia, dall’assessore Claudia Imparato e dalle consigliere Edda De Iasio ed Elisabetta Milone.

Due giorni di eventi per la Giornata Internazionale della Donna per avviare concreti e significativi momenti di riflessione, incontri e dibattiti sia per ragionare sull’importanza delle conquiste sociali, culturali, economiche e politiche avvenute nel nostro Paese nel corso della storia da parte delle donne, sia per focalizzare l’attenzione sulla prevenzione al femminile.

Nella giornata di venerdì 8 marzo il Salone degli Specchi farà da cornice ad un doppio appuntamento: alle ore 10.00, a cura dell’Associazione ADA e della Fondazione DD Clinic, si svolgerà il convegno su scienza e alimentazione dal titolo “La scienza a tavola”; alle ore 17.00 ci sarà l’incontro, organizzato dalla sezione del C.I.F. di Santa Maria Capua Vetere, dal titolo “Donne: democrazia e partecipazione sociale”.

Per domenica 10 marzo, in piazzale Simonelli, è invece prevista un’intera mattinata all’insegna della prevenzione in collaborazione con Asl, Associazione AMMI e Croce Rossa Italiana. In particolare le attività di prevenzione, rispetto alle quali non occorre prenotazione, si svolgeranno in questo modo:

L’Associazione A.M.M.I. (Associazione Mogli Medici Italiani) sarà in piazza, dalle 9.00 alle 13.00, con un camper-medico della società SEMIS per effettuare: visita dermatologica, visita cardiologica con ecocardiogramma, consulenze nutrizionale e psicologica;

La Croce Rossa Italiana sarà presente con un proprio stand per dimostrazioni di manovre di disostruzione;

L’Asl sarà presente con un proprio mezzo a bordo del quale verranno distribuiti kit per l’esame delle feci occulte e verranno svolti pap test.

I Coordinamenti donne della Cgil, Cisl, Uil di Caserta in collaborazione con l’ASL di Caserta, organizzano un importante iniziativa unitaria per ricordare il diritto alla salute, un diritto umano inalienabile.

L’8 marzo non è e non sarà mai la “sola giornata”, ma un percorso condiviso, dove si rinnovano gli sforzi per promuovere e allargare diritti ancora troppo spesso negati, per la salute, lavoro e nella società.

Una iniziativa di lotta per manifestare l’esigenza di non arretrare di un solo passo sul piano dei diritti, partendo dalla salute.

Secondo l’ultimo rapporto presentato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) e dall’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum), nel 2018 il tumore alla mammella è stato il più frequente in Italia, con 52.800 nuovi casi, si tratta della prima causa di morte oncologica per le donne. Al secondo posto nel mondo, dopo quello della mammella, è il tumore al collo dell’utero, in Italia vengono diagnosticati ogni anno circa 3.500 nuovi casi di carcinoma della cervice uterina e oltre 1.500 donne muoiono a causa di questo tumore.

Grazie a una maggior attenzione alla prevenzione, la mortalità per tumore in Italia è complessivamente in calo, pertanto, CGIL, CISL, UIL di Caserta danno avvio alla prima iniziativa di tutela, consulenza ed assistenza gratuita per la diagnosi precoce dell’insorgenza di alcune patologie.

L'iniziativa unitaria si terrà venerdì 8 marzo in Piazza Gramsci a Caserta, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, dove in collaborazione con l'ASL di Caserta sarà allestito un camper per la tutela della salute delle donne: a tutte sarà data la possibilità di sottoporsi gratuitamente, e senza impegnativa, ad uno screening per la prevenzione senologica, per la prevenzione del cancro al collo dell’utero (Pap-test) e sarà consegnato un Kit per la prevenzione oncologica al colon.

Giovedì 7 Marzo, alle ore 17.00, si terrà presso la Pro Loco di Sant'Arpino in Corso Atellano n.3, l'evento "Le donne si raccontano". L'iniziativa, organizzata dal Movimento "Noi Donne Prima di Tutto", in sinergia con le "Federcasalinghe - Donne Europee", l'Associazione "Noi Voci di Donne" e l'Associazione "Amici del Libro", ha come obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui tanti problemi delle donne contemporanee.

Interverranno: Rosa Girone, docente esperta in criminologia; Pina Farina, Presidente "Noi Voci di Donne"; Italia Crispino, avvocato componente comitato scientifico UGP camere penali Tribunale dei minori; Francesco Tessitore, tenente del nucleo operativo dei carabinieri di Marano.

I saluti iniziali saranno affidati a: Iolanda Boerio, consigliera comunale indipendente, Presidente del Movimento "Noi Donne Prima di Tutto" e socia del gruppo "Federcasalinghe"; Gilda Delli Paoli, Presidente Gruppo "Federcasalinghe - Donne Europee"; Assunta Rocco ", Presidente dell'Associazione "Amici del Libro".

Iolanda Boerio coorganizzatrice e promotrice dell'iniziativa ha dichiarato: "Questo appuntamento, sarà un momento di riflessione sulle donne in occasione dell'8 Marzo, ma il nostro impegno è finalizzato a far si che le attenzioni verso le donne non siano circoscritte solo a questa festività, per questo motivo organizziamo incontri durante tutto l'anno per dare appoggio a chi ne ha bisogno."

"E' giusto ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui sono ancora vittime. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, perché il problema delle donne non è solo delle donne", ha concluso la consigliera indipendente.

L'8 marzo 2019 ore 18,30 presentazione sportello di consulenza legale e psicologica Luce di Donna al Centro Melagrana Venerdì 8 marzo 2019 ore 18,30 al Centro Melagrana verrà presentato il progetto LUCE DI DONNA, Sportello di consulenza legale e psicologica. Dopo i saluti di Roberto Malinconico, presidente dell'associazione Melagrana, interverranno: Pina Borino, avvocato, Enrica Balletta, avvocato, Anna Verlezza, scrittrice. Modera l'incontro Vincenza Campagnuolo, psicologa. Sono invitati a partecipare La Commissione Straordinaria del Comune di San Felice a Cacello(Ce) e il Prefetto di Caserta. Ci sarà un videomessaggio dell'europarlamentare on. Kyenge Cécile Kashetu. Sarà esposta la mostra fotografica Donne, Streghe e Fate di Elisa Ferrara. Il progetto Luce di Donna è organizzato dall’associazione Melagrana con il patrocinio del Comune di San Felice a Cancello (Ce). Il progetto LUCE DI DONNA nasce con l'obbiettivo di sensibilizzare le donne ed i nuclei familiari conflittuali, contribuire a far uscire allo scoperto dinamiche violente, fornire alle “vittime” sostegno legale e psicologico nonché strumenti di base utili a conoscere la propria condizione ed i propri diritti, come tutelarli, considerando che spesso non vengono riconosciuti o addirittura risultano negati, in che modo difendere, da un punto di vista legale, se stesse oltre che i propri figli dalle più svariate forme di violenza psicologica e/o fisica, diffondere una cultura della non violenza, predisporre e promuovere strategie condivise tese a definire ogni azione utile per contrastare il fenomeno della violenza ed al fine di evitare che ignoranza e paura possano prevalere, traghettare le donne al di fuori dell’omertà da cui, il più delle volte, vengono circondate. Il progetto ha come destinatarie donne di varia fascia di età vittime di violenza, minori, soggetti che a vario titolo possono essere coinvolti e/o subire, anche indirettamente, forme di abuso. Il progetto vuole coinvolgere le Istituzioni locali, assistenti sociali, dirigenti scolastici, psicologi e sociologi, pedagogisti, aziende sanitarie, esperti che si renderanno necessari a seconda della specificità e complessità della problematica trattata, organismi che direttamente o indirettamente possano essere coinvolti dall’iniziativa, soggetti che in prima persona hanno vissuto analoghe esperienze e che hanno denunciato la propria drammatica vicenda, rappresentando, quindi, una sorta di modello positivo da emulare. Il progetto è organizzato in incontri settimanali di consulenza ed assistenza legale e psicologica, colloqui informativi a sfondo giuridico circa gli strumenti legali a disposizione della donna tesi a tutelare i propri diritti, dibattiti, presentazioni e lettura di libri sull’argomento, proiezioni e rappresentazioni riguardanti la problematica in oggetto, tavoli in tema a cui far partecipare operatori e responsabili dei vari servizi ubicati sul territorio in modo tale da creare un confronto e dei cambiamenti condivisi, una sinergia e soprattutto una rete capace di comunicare all’interno ed all’esterno informazioni.