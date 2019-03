10:52:14 GRICIGNANO D'AVERSA. Continua lo straordinario successo dell'edizione 2019 del 'Carnevale Atellano', manifestazione organizzata dal Comune di Gricignano d'Aversa, in collaborazione con le associazioni 'Cast' e 'Sant'Andrea' e con il comitato 'Aria Pulita', nell'ambito del bando Poc 2014/2020 della Regione Campania per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori.

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla sfilata di carri e maschere che ha attraversato tutte le strade principali di Gricignano d'Aversa. Il corteo, guidato dai quattro carri allegorici organizzati da 'Cast' e 'Sant'Andrea', è stato allietato dall'esibizioni delle scuole di ballo 'Dance with Me', 'Manu Dance' e 'Dance Again'.

Il 'Carnevale Atellano' prosegue anche nel prossimo week-end. Sabato 9 marzo, infatti, in piazza Municipio ci saranno le telecamere del Tg Rai Campania, con l'inviato Rino Genovese che dedicherà un lungo servizio alla rassegna organizzata a Gricignano d'Aversa. Domenica 10 marzo i carri allegorici e le maschere si raduneranno in via Sant'Antonio Abate per la sfilata finale, che attraverserà corso Umberto, via Moro, via Diocleziano, via Madonna dell'Olio, via Aversa.

Il corteo sarà vivacizzato dai balli dei ragazzi delle scuole, baby dance, giochi, trucca-bimbi, balloon art e da uno spettacolo di animazione. Alle 20 il gran finale in piazza Municipio con la premiazione della maschera più bella.