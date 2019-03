17:58:57 “Si faccia chiarezza sul motivo per cui gli agricoltori campani perderanno trecento milioni di euro di fondi strutturali relativi al PSR 2015/2020 già stanziati, ma fermi senza nessuna motivazione se non quella dovuta all’incompetenza da parte della Regione Campania.

Questo fermo mettera’ in ginocchio un comparto fondamentale per l’economia della Campania e del Sud. Chiediamo al “delegato” Franco Alfieri, per quali motivi stiamo assistendo a questo disastro amministrativo in tema di agricoltura in Campania. Chiediamo alla giunta De Luca la spiegazione del perche’ centinaia di progetti presentati da tempo dalle aziende agricole campane giacciono sulle scrivanie e negli scaffali, senza essere stati letti e valutati. Perdere 300 milioni equivale a portare al fallimento centinaia di aziende e con essi altrettanti giovani che hanno deciso di investire in questo settore fondamentale per l’economia campana”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.