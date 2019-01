20:58:31 C’è tempo fino al 14 gennaio per la presentazione delle liste per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, ma è ormai chiaro quali saranno le forze in campo.

Sono quattro gli schieramenti che si contenderanno la guida dell’ordine forense a cui si devono aggiungere alcuni avvocati che si candideranno da soli slegati da ogni formazione come Gaetano Anastasio. Da quest’anno non ci saranno liste bloccate, ma ciascun avvocato può esprimere da una a quattordici preferenze scegliendo tra tutte le proposte in campo anche in schieramenti diversi. L’unico vincolo è rappresentato dalla quota di genere: almeno un terzo deve essere dell’altro sesso. Nel caso in cui non dovesse essere rispettata tale proporzione, non ci sarà l’annullamento della scheda, ma saranno depennati i voti degli ultimi nomi inseriti sulla scheda che vanno a violare il principio di parità. Le urne per gli avvocati sono aperte dal 28 al 31 di gennaio. I nomi attualmente in campo sono:

Insieme per l’Avvocatura

Franco Buco

Maria Conforti

Luigi Iannettone

Alfredo Frezza

Francesco Nacca

Valentina D’Andria

Francesco Paura

Laura D’Anna

Rosaria Nocerino

Saveria Rosaria Ferraro

Antonio Garofalo

Emiliana Grillo

Avvocatura del fare Articolo 24

Renato Iaselli

Nicola Di Benedetto

Francesco Pasquariello

Vincenzo Foglia

Vincenzo Iorio

Davide Ciasullo

Gustavo Pugliese

Mauro D’Isa

Carmine D’Onofrio

Annamaria Sadutto

Renata Puoti

Bernadetta Di Luccio

Italia Senese

Lucia Di Pietro

Dignità Forense

Angela Del Vecchio

Patrizia Manna

Antonio Mirra

Emilia Borgia

Gianmarco Carozza

Salvatore D’Albenzio

Fernanda D’Ambrogio

Marisa De Quattro

Michele Di Fraia

Tiziana Ferrara

Marco Gentile

Giuseppe Merola

Ottavio Pannone

Ugo Verrillo

Avvocati 4.0

Adolfo Russo

Luciana Basilicata

Emanuela Cucino

Luisa De Matteo

Rossella Gravina

Bernardino Lombardi

Mario Palmirani

Claudio Petrella

Francesco Russo

Massimo Sciaudone

Clemente Teodosio detto Lello

Stefania Turnaturi

Alessandro Vicario

Fabrizio Zarone