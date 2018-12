15:14:09 CASERTA. «Avvocati 4.0» è la lista per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, quadriennio 2019/2022, in programma per il prossimo mese di gennaio.

La lista «Avvocati 4.0» sarà presentata ufficialmente domani sabato 29 dicembre alle ore 11 presso l’Enoteca provinciale in via Cesare Battisti 48 a Caserta.

La lista «Avvocati 4.0» è composta da 14 professionisti che hanno indicato in Adolfo Russo il proprio leader e si pone come obiettivo quello di rafforzare i valori che da sempre hanno contraddistinto la professione forense.

La volontà è di riportare l'avvocatura sammaritana al ruolo di riferimento per l'intera categoria professionale nazionale, sia rinsaldando i rapporti con la magistratura e gli uffici amministrativi sia ricostituendo l'unità della classe.

I nomi della lista «Avvocati 4.0» sono: Adolfo Russo, Luciana Basilicata, Emanuela Cucino, Luisa De Matteo, Rossella Gravina, Bernardino Lombardi, Mario Palmirani, Claudio Petrella, Francesco Russo, Massimo Sciaudone, Clemente Teodosio (detto Lello), Stefania Turnaturi, Alessandro Vicario e Fabrizio Zarone.