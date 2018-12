11:33:25 MADDALONI. “Buoni libro”: assessore Calabrò quando potranno usufruirne quest’anno gli aventi diritto?

«I buoni libro dell’anno scorso cioè 2017/18 sono stati elargiti, per quelli di quest’anno aspettiamo soltanto che si sblocchino i fondi e auspichiamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, trattandosi di un diritto che spetta a numerose famiglie. Purtroppo apprendiamo che per quelli del 2015/16 c’è un “buco” non attribuibile all’amministrazione, la causa di questo ritardo non dipende dalla macchina comunale ma è responsabilità regionale poiché i fondi sono erogati dalla Regione Campania e al riguardo non possiamo fare molto».

Lo scorso ottobre, tra lo scetticismo generale, è partito in tempi dovuti il servizio mensa scolastica. E’ proprio vero quindi che per tornare alla civile normalità basta darsi da fare?

«Decisamente si, basta operare con serietà e perseveranza per ottenere risultati e ciò si è ben visto con il servizio mensa scolastica. Quest’anno difatti il nostro comune è stato probabilmente uno dei pochi a far ripartire i refettori con regolarità a cominciare dal primo di ottobre, tra lo stupore di molti genitori, memori forse dei ritardi degli anni scorsi. Anticipo che dal prossimo gennaio, con l’aiuto della commissione mensa, effettueremo anche una serie di controlli per verificare che tutto proceda sempre nel migliore dei modi. In commissione, tra l’altro, stiamo già procedendo ad una nuova regolamentazione sull’utilizzo della plastica, giacché per direttive europee non potrà più essere adoperata. L’unico neo da evidenziare è che alcune famiglie continuano nonostante tutto a non pagare il servizio da loro richiesto. Ecco, bisognerebbe far capire che è un segno di civiltà ottemperare ai propri obblighi. Noi, dal canto nostro, non faremo mai discriminazioni tra bambini, nessun bambino sarà mai e poi mai escluso dalla refezione perché sarebbe davvero un comportamento incivile da parte nostra. Anche dall’altro canto però, le famiglie, tutte, dovrebbero sentire il senso di responsabilità nei confronti della comunità e dare il giusto esempio ai propri figli».

Parliamo di edilizia scolastica e di sicurezza nelle scuole: quanto è stato fatto fino ad oggi?

«La sicurezza nelle scuole è uno dei punti cardine del nostro operato. E’ fondamentale per ognuno di noi garantire ai cittadini scuole sicure per i propri figli. Soprattutto il sindaco De Filippo non ha mai nascosto che per lui si tratta di una priorità. Lo stato in cui vertono le scuole maddalonesi purtroppo non è dei migliori, in mancanza di interventi strutturali da anni. Ma qualcosa è stato già fatto. Uno dei primi atti del sindaco è stato quello di reperire in extremis un finanziamento di quasi 5 mln di euro per la ristrutturazione della scuola Lambruschini di via Campolongo, fondi che rientrano in un piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 della Regione Campania ( d.d. n. 620 del 04/06/2018). Lavori di recupero sono iniziati anche presso il plesso scolastico Enrico De Nicola, da tempo lasciato in condizioni fatiscenti. Arriveranno poi ulteriori fondi dalla Regione per nove istituti scolastici della città. Questi fondi serviranno per l’adeguamento antincendio secondo le normative vigenti dei suddetti istituti. A piccoli passi auspichiamo di fare ancora grandi cose».

Alcuni giornali locali hanno denunciato un degrado igienico in taluni edifici scolastici di Maddaloni. Facciamo chiarezza su questo punto.

«Si, alcuni giornali hanno parlato di “monnezza”, altri di topi nelle scuole… quello che io sento di dover ribadire è che tutte le procedure e le norme igienico sanitarie previste dall’Asl sono attuate e seguite. Per di più, cerco di monitorare continuamente e personalmente le scuole allo scopo di garantire sempre la massima sicurezza dei bambini, in primis. Il mio “tour” continuerà verso altre scuole del territorio. Qualora in futuro ci venisse segnalato un qualsiasi tipo di problema, saremo sempre attenti ad intervenire quanto prima, come è già successo. Giudico quindi non corretto creare falsi allarmismi».

Ci sono in previsione progetti futuri che l’amministrazione intende realizzare nell’ambito “scuola”?

«La nostra amministrazione volge una particolare attenzione alla scuola e alla formazione dei bambini e dei ragazzi. Io ho già presentato un progetto che rientra nell’ordine della tutela del benessere, della salute e dell’ambiente. Per adesso è solo in fase sperimentale, se approvato partirà in primavera. Intanto sono molto grata alla collaborazione proficua e fattiva dei dirigenti degli istituti, per noi fondamentale per poter attuare un’idea di scuola presente sul territorio e attenta alle esigenze formative in continua evoluzione».

Può anticiparci qualcosa più nel dettaglio?

«Quello che posso anticiparvi è che abbiamo intenzione di istituire un asilo nido comunale. Vogliamo creare una scuola dove il percorso cominci proprio dal nido, con la primavera, per proseguire poi con l’infanzia e l’elementare. Desideriamo assicurare e garantire un continuum scolastico. Senza dubbio questa è una sfida che richiederà tanto impegno e un attento lavoro da parte di tutti ma non ci spaventa e andiamo avanti».

Fiorella Tagliafierro