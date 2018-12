13:09:48 La Magia del Natale avvolge la città di Caserta: dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, in piazza Gramsci – viale Douhet, nei pressi della Reggia, sarà allestita un’area dedicata ai Mercatini Natalizi e che ospiterà spettacoli, esibizioni di artisti di strada e laboratori.

L’iniziativa, organizzata dal Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, presieduta da Gianfranco Ferrigno, rientra nel calendario di eventi natalizi del Comune di Caserta, alla luce della collaborazione con l’amministrazione comunale e grazie all’impegno del sindaco Carlo Marino e dall’assessore Emiliano Casale.

Nell’area dedicata a “La Magia del Natale” sono state allestite, grazie alla collaborazione con la Tanagro Legno Idea, diverse strutture in legno, arricchite da originali e caratteristici addobbi, che ospiteranno gli artigiani protagonisti dell’iniziativa. L’impianto con gli altoparlanti in filodiffusione suoneranno le più classiche sinfonie natalizie, consentendo ai visitatori di immergersi totalmente nell’atmosfera del Natale.

La passeggiata tra gli stand proporrà un’offerta ricca e variegata: dall’enogastronomia di eccellenza ai prodotti di artigianato artistico, unici nel loro genere.

Tre, in particolare, le regioni rappresentate, Campania, Basilicata e Sicilia, presenti con le loro tipicità: dalla melanzana rossa di Rotonda, al cioccolato di Modica, passando per la liquirizia calabrese, i prodotti dolciari irpini, il croccante ed i torroni siciliani, le specialità cilentane e quelle del Parco del Pollino.

Per quanto riguarda, invece, l’artigianato artistico di qualità, ci saranno aziende che realizzano manufatti in ceramica o con la porcellana di Capodimonte ed altre che confezionano prodotti con la preziosa seta di San Leucio. Tra le creazioni artigianali anche gioielli e bijoux realizzati a mano.

Il taglio del nastro dei Mercatini natalizi è previsto per domani alle ore 17. L’iniziativa è inserita anche nel percorso della Notte Bianca in programma sabato 8 dicembre a Caserta. Nel corso dell’evento “La Magia del Natale”, saranno inseriti, inoltre, in agenda diversi appuntamenti che prevedono spettacoli, laboratori e l’esibizione di artisti di strada.

Il calendario completo sarà reso noto nei prossimi giorni, in occasione della conferenza stampa organizzata dal Comune di Caserta, il 12 dicembre, a Palazzo di Città, per illustrare gli eventi natalizi.