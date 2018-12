18:22:26 Volge al termine la IV edizione della Festa del Cioccolato – Chocolate Days di Caserta. Organizzata dal Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, presieduta da Gianfranco Ferrigno, la manifestazione ha catalizzato l’attenzione di tantissimi visitatori, che hanno affollato i numerosi stand dei maestri cioccolatieri, provenienti da varie regioni italiane, in particolare da Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia e Lazio.

Cioccolatini, praline, boules, tartufi, passatempo, boero, bon bon, tavolette, originali creazioni, rigorosamente artigianali, sono stati gli assoluti protagonisti della kermesse: per tre giorni Caserta si è trasformata nella capitale del cioccolato. Diverse le attività e gli incontri che si sono svolti all’interno del villaggio di piazza Gramsci – viale Douhet, con i vari laboratori e i cooking show dedicati al cioccolato. Dopo l’intensa giornata di ieri, in cui sono stati protagonisti del “Baby Chocolab”, rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie di Caserta, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Veronelli” di San Prisco, guidati dalla docente Giovanna Vetromile, si sono messi in evidenza anche nell’ultima giornata della manifestazione. Nel corso del cooking show finale, hanno, infatti, presentato un’originale ricetta. Noemi Addio ha illustrato ai tanti visitatori presenti il suo piatto: “Ravioli al cioccolato con zucca e crema di parmigiano”. Per l’occasione, è stato proposto anche l’abbinamento con il celebre “Pallagrello”, della Cantina Di Lisandro, tipico prodotto locale, ricavato da un vitigno proprio del casertano, sia a bacca bianca che nera, dai grappoli piccoli e con acini perfettamente sferici. Da qui il nome “U Pallarel” in dialetto locale, ovvero Pallagrello, cioè piccola palla. L’originale idea degli studenti dell’Istituto “Veronelli” è stata particolarmente apprezzata.

Dopo tre giorni, ricchi di appuntamenti e di golosità, termina, così, la Festa del Cioccolato – Chocolate Days. Il presidente del Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane, Gianfranco Ferrigno, traccia un bilancio della kermesse: «Siamo davvero soddisfatti dei riscontri avuti anche in occasione dell’evento di Caserta – afferma -; Chocolate Days rappresenta ormai un format consolidato, in grado di valorizzare il cioccolato artigianale in ogni sua forma, unendolo anche alle eccellenze locali». «La formula itinerante ci sta dando la possibilità di dare risalto alle varie realtà della Campania - conclude Ferrigno -; il gradimento incontrato da parte del pubblico di tappa in tappa rappresenta uno stimolo in più per continuare a puntare su questa manifestazione».