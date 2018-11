22:19:25 Va avanti il tesseramento del Partito democratico a Caserta città. Nella giornata di oggi si è registrata un’impennata di adesioni che ha insospettito una parte del partito.

In particolare sembra che ci sia stato un aumento di sottoscrizioni da parte dei dipendenti dell’Asl. A puntare l’indice è il vicesindaco di Caserta Franco De Michele che sottolinea come il dato anomalo sia da ascrivere ad una “mobilitazione indotta” da una parte del partito. «E’ evidente che non ci sono le condizioni per celebrare un congresso a Caserta città – ha sottolineato De Michele – se si prosegue con i vecchi metodi che hanno portato il Pd a scendere al 9% provinciale, c’è una parte di noi che non è disposta a starci. Esercitare un potere per condizionare un risultato è una cosa che non possiamo accettare. Nessuna preclusione verso un mondo, se si muove autonomamente, ma chiaramente risulta difficile immaginare che in una giornata sola ci sia una mobilitazione così consistente da parte del personale dell’Asl che, tra le altre cose, in questi giorni è al centro di non poche polemiche. Mi auguro che il senatore Mirabelli prenda atto di questa situazione ed intervenga. Dichiarazioni e appelli all’unità che hanno come conseguenza comportamenti del genere sono chiaramente irrealizzabili. Da parte nostra ci porremo come alternativi a questo sistema. Se questo deve essere il Pd, comunque, è evidente che al suo interno rimarranno solo due persone».