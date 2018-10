11:56:18 Si chiama knockout game: è il nuovo folle gioco che spopola all’estero e che pare stia prendendo piede anche in Italia così come attesta un’inchiesta a Piacenza nella cui rete sono finiti già 63 giovanissimi.

Per un like sui social, infatti, si scatenano delle risse che, poi, vengono pubblicate on line. Il copione sembra essere questo anche per l’episodio che si è verificato sabato sera intorno alle 20. Tre giovani stavano passeggiando in via Roma, quando uno di loro, all’altezza di via Cesare Battisti, è stato colpito da una ragazzina con un forte pugno alla nuca. Dopo il colpo il ragazzo, con i suoi amici è stato accerchiato da una serie di ragazzine pronte a colpirli. Le vittime sono state messe in fuga dalle urla delle vittime che hanno allertato gli uomini della municipale. Gli inquirenti stanno vagliando i social per capire se le immagini saranno pubblicate e se anche sul nostro territorio si è sviluppata questa inquietante moda.