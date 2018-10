21:31:09 “Accettare la sfida della autonomia al Sud ma non si ragioni sui livelli delle prestazioni ma del fabbisogno” è la sintesi di un video sui social di Stefano Caldoro che rilancia e spiega la sfida della autonomia del Sud.

“C’è una disputa – spiega il Capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania- in questi mesi tra Nord e Sud, tra chi al Nord vuole autonomia, Veneto, Lombardia e anche Emilia Romagna ed il Sud. C’è un accordo politico ampio, dalla Lega al Pd, per dire che queste Regioni devono avere più autonomia. La loro tesi è: sono più bravi a gestire alcuni servizi e quindi devono decidere le Regioni al posto dello Stato. L’autonomia è una cosa importante, seria e va sostenuta. Dall’altro il Mezzogiorno che dice: non siamo ancora pronti, dobbiamo fermare questo processo altrimenti il Paese si divide”.

“In questa disputa – dice - qualche elemento di conoscenza. Penso e sostengo che deve andare avanti il processo dell’autonomia ma non con un Paese spaccato in due. Questa mattina, per fare un esempio, il Presidente della Regione Lombardia in un’intervista dice che deve assumere infermieri e medici perché i tanti ospedali hanno bisogno di personale ma lo Stato lo impedisce perché c’è il blocco del turn over. Sembrerebbe una cosa normale e giusta se la Lombardia però fosse uno Stato”.

Per Caldoro ci sono differenze fra il ragionemento di una Regione e la logica Paese “Parliamo di Napoli, della Campania, di chi non ha avuto le risorse per costruire gli ospedali perché il Sud è stato ed è sotto finanziato. La differenza è questa: un sistema ricco che ha tanti ospedali (la Lombardia) può assumere tanto personale e chi ha avuto meno strutture sanitarie (la Campania) deve avere meno medici e mono infermieri.Questo discorso si può fare per gli asili nido, per l’istruzione. Qui tutta l’ingiustizia, sui diritti costituzionali. Consiglio ai sostenitori della linea del ‘NO all’autonomia’ di non utilizzare, nello scontro politico, il tema dei livelli essenziali. Essenziale, un termine che è stato già oggetto di discussione, vuole dire che c’è un minimo, vuol dire che dobbiamo lasciare qualcuno al minimo e qualcuno può andare al massimo”.

“Il tema è un altro – rilancia Caldoro - perché questo Paese, nella discussione del federalismo, non ha ancora un elemento unico per tutti. L’elemento del fabbisogno nazionale. Cioè quanti medici, quanti infermieri, quanti asili nido deve avere l’Italia? Quanto deve avere come media unica un cittadino di Napoli ? una media che deve essere uguale a quella di un cittadino di Milano? Questo è il tema. Noi non abbiamo ancora i fabbisogni nazionali, cioè non abbiamo conteggiato quella che è una parità per tutti, almeno sui diritti costituzionali, l’istruzione, l’assistenza, la sanità, la sicurezza. È questo quello che manca nel nostro Paese e nessuna legge l’ha più scritto”.

“Noi non vogliamo bloccare dal Sud l’autonomia del Veneto, della Lombardia o dell’Emilia ma è il contrario: dobbiamo dire che l’autonomia va fatta sulla base della parità. È questo che manca nella discussione politica, una questione chiara, semplice, cioè tutti devono essere trattati alla stessa maniera. Poi, chi è più bravo va avanti, ma il punto di partenza deve essere unico” conclude