CASERTA. Relazioni che curano, il benessere psicologico in famiglia è il titolo dell’evento centrale promosso dall’ISPPREF Caserta insieme all’Assessorato alle Politiche Sociali della Città di Caserta in occasione della Settimana del Benessere Psicologico in Campania giovedì 11 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 presso la Biblioteca Comunale «Alfonso Ruggiero» di Caserta.

L’evento raccoglie il tema d’anno – la resilienza delle comunità – lanciato dall’Ordine degli Psicologi della Campania e dall’Anci Campania insieme all’Ufficio Scolastico Regionale ed agli Ordini Professionali della Campania per gli eventi dell’edizione 2018 che si svolgeranno dall’8 al 13 ottobre presso i comuni e le scuole che aderiranno all’iniziativa.

Particolare l’attenzione al tema della resilienza, in termini psicologici definita come la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Qualità non posseduta solo dai singoli individui ma caratteristica anche di un intero nucleo familiare o di una comunità in senso esteso.

La sede casertana dell’ISPPREF – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare – rapporta la tematica d’anno alle relazioni familiari portando al tavolo dei relatori il dott. Gennaro Galdo – psichiatra, psicoterapeuta e presidente ISPPREF –, il dott. Giovanni Saladino – neurologo, psicoterapeuta e responsabile della sede casertana dell’ISPPREF – ed il dott. Roberto De Falco – psicologo, psicoterapeuta e socio ISPPREF – che saranno introdotti dai saluti dell’assessore alle politiche sociali della Città di Caserta, Maria Giovanna Sparago. Modera Gianrolando Scaringi, giornalista e responsabile della comunicazione dell’ISPPREF Caserta.

«Il nostro istituto è impegnato da più di trent’anni nella promozione di una politica di promozione delle risorse interne ad individui, famiglie – commenta Roberto De Falco – intendendo la cura del deficit psichico in modo non lineare e deterministico. Le patologie sono spesso sintomo di una comunità che soffre ed il nostro intervento non punta solo a riparare ma a lasciar circolare nuova vitalità. Non a caso, la sede casertana dell’Istituto è attiva con un centro di consultazione a costi sociali che si interconnette a tutti quei sistemi di aiuto che la comunità già possiede (consultori, ASL, etc.) senza pretesa di sostituzione».

Durante la Settimana del Benessere Psicologico l’ISPPREF Caserta metterà a disposizione operatori qualificati che risponderanno alla cittadinanza attraverso uno sportello telefonico e WhatsApp al numero 339.503426.

CASAGIOVE. Giunta alla IX la “Settimana per il benessere psicologico in Campania”, l’evento che analizza gli aspetti e le problematiche psicologiche più diffuse nella nostra regione. Quest’anno la tematica di fondo è incentrata sulle problematiche derivanti da perdite, lutti ed abbandoni, elementi a volte sottovalutati, ma che derivano da vasta gamma di episodi di diversa natura. Le ripercussioni psicologiche da perdite, lutti, abbandoni verranno analizzate quest’anno non solo dal punto di vista psicologico, ma anche da quello legale e sociale: proprio per questo motivo l’edizione di quest’anno ha visto la presenza e la collaborazione di diversi ordini professionali che, da subito, hanno intuito l’importanza della tematica.

Di tutto ciò si parlerà alla conferenza di domani, giovedì 11 ottobre, presso il Quartiere Militare Borbonico, alle ore 17:00. In apertura dell’evento ci saranno i saluti delle autorità, ovvero del Sindaco di Casagiove, Dott. Roberto Corsale, della Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Dott.ssa Antonietta Bozzaotra, della Presidente Provinciale ANIEP, Adele Di Gioia, della Presidente dell’Associazione degli avvocati del Foro di Santa Maria C. V., Avv. Del Vecchio Angela, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Avv. Pietro Nardi, del Dirigente dei Servizi Sociali e P.I., Dott. Gaetano Rauso.

Dopo i saluti, prenderanno la parola l’Avv. Tiziana Ferrara, esperta in diritto di famiglia, e la Dott.ssa Teresa Sabatano, assistente sociale. A chiudere il pomeriggio saranno le relazioni delle psicologhe, Dott.ssa Clementina Altiero e Dott.ssa Mariangela Memola.

La presenza di ordini professionali, associazioni, ed ente comunale, simboleggia non solo una nuova eterogenea collaborazione, ma anche la volontà di dare risposte e suggerimenti basandosi su un’analisi a 360° della problematica. Il lavoro in tal senso non si espleta solo nell’arco di queste giornate, ma si sviluppa e si diffonde nell’intero anno.

FORMICOLA. La dirigente scolastica Antonella Tafuri: “Ogni iniziativa sul benessere della mente è accolta favorevolmente e immediatamente dal nostro istituto, affinché i nostri alunni siano protagonisti consapevoli del loro domani e del futuro della nostra società”.

Educare alla resilienza gli alunni per renderli più forti e aperti al bello della vita, di questo si discuterà nella due giorni promossa dalla dirigenza scolastica dell’Istituto Onnicomprensivo Statale di Formicola-Liberi-Pontelatone, nell’ambito della IX Settimana per il Benessere Psicologico indetta dall’Ordine degli Psicologici della Campania fino a sabato prossimo.

I due appuntamenti dal taglio esclusivamente pedagogico e rivolti unicamente agli alunni frequentanti i plessi delle elementari (classi IV e V) e delle medie ubicati nelle comunità del Monte Maggiore, sono in programma rispettivamente domani, giovedì 11, alle ore 9,00 e dopodomani, venerdì 12 ottobre, alle ore 10,00 con i saluti della preside, Antonella Tafuri e della presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi, Antonella Bozzaotra.

Seguiranno le relazioni sul tema “Educare alla Resilienza” a cura delle psicologhe Monica Colella e Tania Parente, e della Project Manager Carolina Palazzo, che si interfacceranno direttamente con i ragazzi spiegando loro l'importanza della resilienza e come imparare ad acquisirla.

“Educare i nostri figli alla resilienza equivale ad educarli alla felicità, ad amare la vita in tutte le sue sfaccettature. Ed il nostro istituto non poteva che aprire le proprie porte ad una iniziativa che mira a far stare bene i nostri ragazzi e garantire loro un sano percorso di crescita e di benessere psicologico, per il loro domani ed il futuro della nostra società”, spiega la Dirigente Scolastica Tafuri, come sempre aperta e pronta a cogliere ogni opportunità di miglioramento delle condizioni di vita e di formazione socio-educativa degli alunni frequentanti l’istituto Onnicomprensivo che raggruppa i comuni di Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Pontelatone e Rocchetta e Croce.