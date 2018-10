13:25:03 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nell’ottica di una programmazione e, in particolare, di una concreta regolamentazione della gestione del patrimonio comunale, l’amministrazione del sindaco Antonio Mirra ha avviato, tramite l’assessorato competente guidato da Claudia Imparato, l’iter finalizzato all’affidamento con procedura pubblica degli impianti e delle strutture comunali.

A tal proposito, da qualche giorno, sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente gli avvisi pubblici relativi all’affidamento in concessione degli impianti sportivi “Rubgy” e “piscina comunale”, nonché quello relativo alla locazione di un immobile comunale, ubicato in via Mazzocchi, da destinare ad associazioni, cooperative sociali o fondazioni Onlus che svolgono la propria attività sul territorio cittadino.

“Si tratta – hanno dichiarato il sindaco Antonio Mirra e l’assessore al Patrimonio Claudia Imparato – di un momento di svolta che consente, attraverso una dettagliata regolamentazione, di passare ad un regime che prevede affidamenti esclusivamente attraverso procedure pubbliche. Un passo in avanti che consente di porre in essere progetti concreti volti ad incentivare e promuovere la partecipazione, in particolar modo dei giovani, allo sport, cui va indubbiamente riconosciuto un elevato valore sociale”.

Relativamente agli impianti sportivi del rugby e della piscina comunale, va inoltre precisato che le strutture saranno momentaneamente affidate fino al 30 giugno 2019, nelle more della definizione della transazione tra l’Asl e il Comune, all'esito della quale l'amministrazione procederà con un ulteriore bando ad evidenza pubblica per un'assegnazione a lungo termine che favorirà investimenti migliorativi delle strutture. I prossimi step riguarderanno la struttura sportiva presso il Parco Urbano ed il nuovo campo polivalente costruito nel rione Iacp. In attesa della pubblicazione sul Burc della Regione Campania tutti i riferimenti e la modulistica degli avvisi pubblici sono reperibili sul sito ufficiale del Comune.