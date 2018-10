18:07:04 Si rafforza il rapporto tra il Comune di San Nicola e l’Università Vanvitelli. Si è chiusa da poco la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento del prossimo 13 ottobre presso il laboratorio Circe che si trova nell’ex Ciapi quando l’attività scientifica condotta sarà condivisa con gli studenti delle scuole superiori della provincia.

L’obiettivo è quello di far toccare con mano un’eccellenza del territorio che, ancora non è diventata patrimonio di tutti. A fare gli onori di casa il sindaco Vito Marotta che ha sottolineato come il laboratorio rappresenti un vanto per la comunità. «Come amministrazione sosteniamo con convinzione l’attività – ha spiegato – riteniamo che il laboratorio Circe sia un’eccellenza che possa contribuire alla crescita della nostra comunità e che, sicuramente, con le sue attività possa determinare un indotto. Puntiamo a consolidare il nostro rapporto con l’Università che si è dimostrata attenta a San Nicola la Strada». Ad entrare nel vivo del progetto Lucio Gialanella, Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. «Vogliamo far toccare agli studenti l’importanza della pratica – ha spiegato – in molti casi, restano esterrefatti quando si confrontano con l’applicazione delle conoscenze che hanno acquisito. La cosa che ci fa piacere e che, in poche ore, abbiamo già raccolto 200 adesioni di studenti». Giuseppe Porzio, coordinatore Tecnico del laboratorio Circe, ha raccontato come per gli studenti sarà possibile trovare strumenti come l’acceleratore molecolare, lo spettrometro di massa in un percorso conoscitivo di quelle che sono le attività di laboratorio.