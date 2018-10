15:28:40 Mercoledì 10 ottobre gli scenari e le trasformazioni in atto nel settore del commercio al dettaglio saranno approfonditi e dibattuti con relatori d’eccezione durante il quinto UniCredit Talk, penultimo appuntamento del 2018 del ciclo di incontri formativi ideati da UniCredit, che prevedono confronti tra esperti e imprenditori sulle sfide strategiche e sui trend in atto in diversi ambiti dell’economia italiana.

A gennaio 2018, secondo la ricerca Digital in Italia di Hootsuite, l’Italia è una delle nazioni che più cresce nell’adozione del digitale, con una penetrazione di Internet e del mobile rispettivamente al 73% (+10% rispetto al 2017) e all’83%. Cresce soprattutto la percentuale di utenti attivi sui social media dai dispositivi mobili, che hanno superato nel 2018 i 30 milioni (51%), crescendo di 2 milioni nell’arco dell’ultimo anno. In un simile scenario, il mondo della vendita offline si sta evolvendo in una ibridazione sempre più marcata con l’online: innovazione e digitalizzazione continuano a modificare il terreno su cui si gioca la competitività dei commercianti, incidendo sui loro modelli di offerta.

Di questo si parlerà a partire dalle 16.30, presso l’UniCredit Tower di Milano e in altre 100 sedi collegate in streaming da tutta Italia. Oltre 2000 retailer, clienti di UniCredit e non, sono attesi per la partecipazione, con possibilità di iscriversi sul sito: https://education.unicredit.it/it.html.

Saranno in tutto 5 le sedi di UniCredit collegate in Campania, di cui 2 in provincia di Napoli (in Via Verdi 18 a Napoli ed in via Traversa Michelangelo a Casoria), 1 ciascuno ad Avellino (in Viale Italia 50), a Caserta (in piazza Vanvitelli 25) e a Salerno (in piazza Sedile di Portanova 102).

Sul palco interverranno Roberto Liscia, Presidente Consorzio Netcomm, con un’analisi sull’evoluzione dei comportamenti di consumo dei clienti e sui conseguenti impatti sui modelli di offerta dei commercianti; Davide Cavalieri, Amministratore Delegato Cavalieri Retailing, che analizzerà il processo di vendita ottimale per intercettare nuovi e “vecchi consumatori” e Massimo Giordani, Amministratore Delegato Time&Mind, con una riflessione su come media digitali, social network e piattaforme di e-commerce possano impattare efficacemente sulla comunicazione e sul proximity marketing. Per UniCredit, Remo Taricani, Head of Retail Sales & Marketing e Massimo C. Macchitella, Head of Small Business & Financing Products, illustreranno il supporto dell’istituto di credito alla competitività della vendita di prossimità e per sostenere la crescita dei retailer.

L’UniCredit Talk sarà moderato da Barbara Gasperini, giornalista, blogger e conduttrice televisiva impegnata nella divulgazione di una cultura della digital transformation, specializzata in tematiche inerenti l’innovazione tecnologica e digitale italiana.