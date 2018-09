CASAPULLA. Grande partecipazione e momenti di enorme emozione questa mattina presso il cimitero di Casapulla, dove c'è stata la cerimonia per ricordare il primo caporal maggiore dell'Esercito Vincenzo Cardella, a dodici anni dalla sua tragica morte.

La manifestazione è stata organizzata dall'associazione culturale-ricreativa 'Giovani al Centro'. Le autorità religiose, civili e militari, gli alunni dell'istituto comprensivo autonomo 'Stroffolini', i soldati della Brigata Garibaldi di Caserta, i rappresentati dell'associazione Reduci e Combattenti di Casapulla e molti cittadini si sono ritrovati davanti al monumento funebre di Vincenzo Cardella, morto il 30 settembre del 2006 in seguito ad un attentato avvenuto nei pressi di Kabul in Afghanistan. Francesco Sorbo, uno dei fautori dell’evento, ha letto il messaggio inviato dal tenente colonnello, Medaglia d'oro al valore militare, Gianfranco Paglia, assente questa mattina per impegni istituzionali.

Per l’occasione sono intervenuti il commissario straordinario del Comune di Casapulla Immacolata Fedele, il consigliere regionale della Campania Luigi Bosco, il sacerdote della parrocchia di Sant'Elipidio Vescovo monsignor Andrea Monaco. Presente anche il comandante della stazione dei carabinieri di San Prisco Matteo Monaco e il vicesindaco di San Prisco Domenico Carrillo.

Durante la cerimonia, gli studenti della 'Stroffolini' hanno letto dei bellissimi messaggi dedicati allo sfortunato militare e rivolti ai genitori e ai parenti di Vincenzo Cardella.