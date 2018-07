10:59:00 MARCIANISE. Entrando all’interno del Centro Commerciale Campania quei teli bianchi che coprono le entrate del Carrefour danno un’idea di desolazione.

La chiusura del grande ipermercato nel cuore del polo commerciale resta ancora un cazzotto nello stomaco, soprattutto se si pensa alle 130 famiglie che hanno visto polverizzare le loro certezze dopo la decisione di Carrefour di lasciare la struttura di Marcianise.

Ma, bisogna guardare avanti perché, chiaramente, le vetrine dei negozi all’interno di un complesso così grande e così frequentato non potranno rimanere chiuse in eterno... Al loro posto arriverà, infatti Primark, il grande marchio di abbigliamento e accessori per bambini famoso in tutto il mondo che ha deciso di mettere radici anche nel Mezzogiorno. L’apertura della nuova attività, chiaramente, coincide con nuove assunzioni all’interno del colosso commerciale che rappresentano una speranza per l’esercito di disoccupati in Terra di Lavoro.

La nota catena di negozi di abbigliamento e accessori è in forte espansione nel nostro Paese, per questo motivo è alla ricerca di nuovo personale per rafforzare l’attuale organico dei propri punti vendita.

Le posizioni aperte sono: Visual Merchandiser Assistant Part-time 20 ore; Addetto/a alle vendite Part-time 21 ore l.68/99; Supervisor Area Vendite; Department Manager; Addetto/a alle vendite Part-time 18 ore; Senior Department Manager; Addetto/a alle vendite Part-time 24 ore; Stage Addetto alle vendite Part time 30 ore. Nelle 40 settimane chiuse il 23 giugno 2018, le vendite di Primark, insegna che fa capo a Associated British Foods, sono risultate in aumento del 6 percento (7 percento a cambi attuali). Il dato è guidato dall'aumento degli spazi di vendita.

Nelle 24 settimane che si cono concluse il 3 marzo 2018, le vendite di Primark si erano attestate a 3.477 milioni di sterline (4.994 milioni di dollari) con un incremento del 7 percento a tassi di cambio costanti.

Lo scorso luglio Primark ha tenuto a battesimo, a Verona, nel centro commerciale Adigeo, un nuovo negozio. Con questo opening l'azienda ha creato 260 nuovi posti di lavoro. Si tratta del quarto negozio in Italia, dopo quello di Firenze, aperto a giugno, e dopo quello di Brescia, tenuto a battesimo a dicembre e quello di Arese, aperto nell'aprile 2016. La struttura di Marcianise, certamente, sarà in linea con quelle sin qui aperte. La fondazione dell’azienda risale al 1969, quando l’imprenditore irlandese Arthur Ryan apre il primo negozio a Dublino. Nel mondo conta oltre 360 negozi e circa 68.000 dipendenti.