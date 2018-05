15:58:16 CAIAZZO. Franco Pepe di Pepe in Grani e Michele Sparono della Pasticceria Sparono di Caiazzo, il fondatore di BonCelì Fabio La Prova, Filomena Femiani di Dolcenera Bistrot di Ruviano, Claudia Palumbo dell’Agriturismo Masseria Piccirillo di Caiazzo e Giulia Corrado, nutrizionista dell’Associazione Italiana Celiachia: sono questi alcuni degli esperti nel campo della ristorazione che, domani pomeriggio venerdì 18 maggio, parteciperanno all’incontro/seminario promosso dalla Casa di Cura "Villa Fiorita" di Capua nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia, in corso in tutta Italia fino al prossimo 20 maggio.

"E se fosse celiachia" è il titolo della tavola rotonda in programma nella sala consiliare del Municipio di Caiazzo, con inizio alle ore 16.30, dove, su iniziativa della clinica capuana e del movimento “I Cantieri di Angelo”, con il patrocinio del Comune caiatino e dell’A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia), saranno informati i partecipanti e richiamata l’attenzione su questa diffusa patologia, spesso confusa con altre, e per dire “no” alla cattiva informazione che talora vi è su di essa.

“Saranno puntati i riflettori sulla diagnosi della malattia celiaca, perché una diagnosi precoce permette di affrontare il problema in modo tempestivo, eliminando dalla dieta i cibi che contengono glutine, unica terapia oggi in atto per i celiaci, così da annullare anche i sintomi e il rischio di complicanze future”, afferma Raffaella Sibillo, presidente del CdA della Casa di Cura "Villa Fiorita" di Capua.

“È fondamentale riconoscere quei campanelli d’allarme che possono manifestarsi a qualsiasi età e che segnalano la comparsa di questa intolleranza: gonfiore addominale, dolore addominale; diarrea, stipsi, malattia da reflusso gastroesofageo; colon irritabile; anemia da carenza di ferro, stanchezza fisica marcata e tanti altri”, spiega Anna Rauso, referente dell’incontro e responsabile dell’Ambulatorio della Celiachia e delle intolleranze alimentari presso Villa Fiorita di Capua.

Nel corso del convegno, verranno descritti i sintomi della patologia, dai più comuni ai quelli più rari, e per chi si riconoscerà in qualcuno di questi sintomi, sarà possibile prenotarsi, in loco, per una visita gratuita.

Franco Pepe e gli altri relatori al tavolo, siano essi esperti o non esperti del gluten free, si confronteranno sulla tematica della cecliachia e sull’importanza di offrire ai propri clienti prodotti senza glutine e sulla esigenza di ricercare soluzione in grado di soddisfare i bisogni della vasta clientela.

All’incontro interverrà anche Teresa D’Amato, presidente dell’Associazione Italiana Celiachia, sezione Campania, la quale affronterà gli aspetti legislativi e fornirà informazioni utili sia agli intolleranti al glutine che a coloro i quali si occupano di ristorazione.

L’evento si concluderà con un 'apericena gluten free' per dimostrare il fatto che si “mangia bene” anche senza glutine e che l’utilizzo di prodotti senza glutine, e quindi a base di farine di mais, riso, soia, etc. non deve e non comporta assolutamente la rinuncia al gusto della buona tavola".