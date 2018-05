09:43:29 ARIENZO. Il lavoro in tutte le sue sfaccettature, che rappresenta ancora, nonostante la crisi, una possibilità per imprese e lavoratori stessi: sarà il centro propulsore di un convegno che si terrà nella sala consiliare sabato alle ore 17.

Modererà il neo assessore Maria Antonietta Cimmino, che farà gli onori di casa ai quattro ospiti, tutti esperti del mondo del lavoro. Al convegno interverranno infatti: Nunzio Costagliola, esperto del mercato del lavoro Gesfors che parlerà del ruolo della politiche attive nel mondo del lavoro, Alberto Bagnaro, coordinatore nazionale sviluppo politiche attive Gesfors che illustrerà le sperimentazioni e i programmi di politica attiva in Regione Campania. L’avvocato Anna Fruggiero, invece, discuterà insieme ai cittadini di ammortizzatori sociali e del loro funzionamento, mentre l’avvocato Carmine Di Risio dei ricorderà i benefici per le aziende. In generale, sarà un congegno molto interessante per capire se e quali possibilità offre oggi il panorama regionale e nazionale in termini lavorativi.