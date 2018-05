09:29:26 CASERTA. Il bubbone scoppiato con le pesanti accuse mosse dall’assessore alle Politiche sociali Maddalena Corvino sulla gestione delle politiche sociali, il rimpasto di giunta, la questione contenziosi: sono tante le questioni sul tavolo al Comune di Caserta che attendono di essere chiarite.

C’è tensione all’interno della maggioranza che chiede delle risposte al sindaco Carlo Marino rispetto a questi accadimenti e rispetto a come l’avvocato ha intenzione di proseguire nella gestione della macchina comunale.

E, per questa ragione, che lunedì tutti i consiglieri di maggioranza incontreranno il sindaco al quale chiederanno delucidazioni su tutti gli avvenimenti che hanno turbato questi ultimi giorni dalle parti di palazzo Castropignano.

A precedere l’incontro, tra le altre cose, c’è stata una lettera promossa dai consiglieri Gianluca Iannucci, Filippo Mazzarella, Antonio Di Lella e condivisa dal resto della maggioranza con la quale si chiedeva al sindaco Marino di intervenire rispetto a quanto denunciato dall’assessore Corvino, cioé la presunta presenza di dipendenti di una società che collaborava con l’ambito e che oggi non collabora più perché il suo contratto è scaduto, a maneggiare le buste della gara con la quale si andrà ad affidare proprio la gestione della stessa attività che portava avanti sino a qualche mese fa la società. All’incontro di lunedì non sono stati invitati, almeno per il momento, gli assessori comunali.

Gli ultimi avvenimenti ha indotto il sindaco a rinviare al prossimo mese di luglio il discorso del rimpasto che, pure, tiene con il fiato sospeso molti consiglieri. Le evoluzioni politiche dei gruppi consiliari, l’esaurimento di alcuni mandati amministrativi, sono alla base dei nuovi ritocchi richiesti a Palazzo Castropignano. Il gruppo Domenico Maietta, Filippo Mazzarella, Lorenzo Gentile, infatti, ad esempio, chiede con forza la nomina di un assessore politico al posto di Stefania Caiazzo, nonostante le indiscutibili e indiscusse qualità della delegata all’Urbanistica.

Secondo gli eletti, infatti, la Caiazzo sarebbe stata “assegnata” dal sindaco alla formazione politica e non sarebbe stata scelta direttamente dai consiglieri.

La soluzione potrebbe essere interna con la nomina di Domenico Maietta che, tra le altre cose, lascerebbe spazio in consiglio comunale al primo dei non eletti dei Democratici per Caserta, l’ex consigliere di Caserta più Francesco Santonastaso. Maietta, in un primo momento, aveva chiesto con forza la delega ai Lavori pubblici attualmente detenuta dal vicesindaco Franco De Michele, ma nelle ultime ore, sembra essersi ammorbidito rispetto a questa pretesa.

Per fare in modo che l’operazione si possa completare, è necessario rispettare l’equilibrio uomo/donna all’interno della giunta.

Se esce una donna per un uomo (Caiazzo/Maietta) è indispensabile che esca un uomo per fare entrare una donna.

A risolvere il problema, in uno scambio di cortesie casuale ma non troppo, potrebbe essere Campania libera che ha già fatto dimettere Vincenzo Girfatti prima dell’approvazione del dissesto-bis.

La formazione deluchiana, in un primo momento aveva pensato a Carmen De Rosa, coordinatrice cittadina del Movimento, per occupare quella casella, anche se nelle ultime ore, si è fatto prepotentemente avanti il nome di Mariagiovanna Sparago, funzionaria della Provincia di Caserta, storico direttore dell’Agenzia giovani ed esperta in progettazione europea.

A spingere sul nome di Mariagiovanna Sparago, sembra che siano i due consiglieri Mario Russo e Liliana Trovato che conosce la sin dai tempi della sua esperienza in Provincia negli anni della presidenza di Riccardo Ventre. Il ritorno ad una donna, Campania Libera ha aperto la consiliatura con Antonella De Benedictis, non è l’unica novità legata alla compagine deluchiana.

Il movimento che fa capo al consigliere Luigi Bosco, infatti, chiede anche le Politiche sociali, attualmente gestite da Maddalena Corvino, e, soprattutto, la casella di vicesindaco, lasciata con l’uscita di scena della De Benedictis, che attualmente è nelle mani del democratico De Michele. Per ottenere tutte queste cose, i deluchiani sono disposti ad aspettare anche il prossimo mese di luglio, restando quindi per un paio di mesi senza rappresentanza in giunta. Russo, Trovato e Antonio De Lucia, infatti, sanno benissimo che se loro premessero per la sostituzione di Girfatti, innescherebbero una reazione a catena che, in questo momento, non farebbe bene all’amministrazione. Per questa ragione sperano di vedere ricompensata la loro buona volontà con tutte le loro richieste.

Nel ragionamento degli equilibri, non può non pesare la nascita del nuovo gruppo politico composto da Pasquale Antonucci e Gianluca Iannucci che si sono staccati dal progetto dei Moderati acquisendo una propria autonomia in seno alla maggioranza sempre in appoggio al sindaco Marino con il quale il rapporto resta più che mai saldo. Alla finestra anche il gruppo Obiettivo Comune che potrebbe valutare la sostituzione di Alessandro Pontillo con il capogruppo Domenico Guida che potrebbe tornare in giunta dopo circa quindici anni anche se proprio il politico di Casolla si è affrettato, qualche giorno fa a smentire questa voce e a confermare la fiducia al suo delegato.

Staremo a vedere...

Se ciò dovesse avvenire, con le voci che dovessero diventare realtà, in consiglio comunale subentrerebbe il primo dei non eletti di Energie casertane, l’avvocato Vincenzo Iorio che darebbe maggiore peso nel parlamentino cittadino al sindaco Carlo Marino con cui ha un rapporto fortissimo personale prima ancora che politico.

Se tra il gruppo Maietta e quello di Campania libera ci potrebbe essere uno scambio di assessori, chi farebbe posto ad eventuali altre sostituzioni? L’interrogativo è più che mai calzante se si pensa che la maggioranza ha confermato la propria fiducia all’assessore Federico Pica nel corso del consiglio comunale sul dissesto. Il capogruppo del Pd Andrea Boccagna si è spinto oltre chiedendo al professore di andare avanti fino a fine consiliatura. Una blindatura che, ovviamente, rimette in discussione le altre caselle. Una situazione che ha portato il consigliere socialista Massimo Russo a far sapere al sindaco di non essere intenzionato ad accettare cambi per quello che riguarda i tre eletti presenti nell’esecutivo e, cioé Emiliano Casale, Maddalena Corvino e Dora Esposito. Se si dovesse verificare un’eventualità del genere anche solo per uno dei tre esponenti, Russo è pronto a passare all’opposizione.