14:18:20 CASERTA. Questa mattina, nel piazzale antistante la Reggia di Caserta, c'é stata la presentazione della manifestazione podistica 'Flik Flok', organizzata dalla Brigata Garibaldi, che quest'anno arriva alla sua diciannovesima edizione.

A rappresentare la Provincia di Caserta, il consigliere provinciale Francesco Paolino che ha affermato: «Manifestazioni come queste lasciano un messaggio importante, soprattutto in un periodo critico come quello che stiamo vivendo. Abbiamo il dovere di abbinare i valori veri, che sono presenti in ognuno di noi, e lo splendido patrimonio culturale che possediamo, affinché la nostra Provincia non sia più etichettata come l'ultima d'Italia. Non siamo solo Terra dei Fuochi e terra di cronaca nera, ma possediamo risorse e bellezze. Il popolo ha bisogno di respirare legalità e chi meglio dei nostri valorosi militari dell'Esercito possono diffondere quest'aria di speranza e di valori veri dello Stato».