MARCIANISE. La voglio raccontare perché può sembrare una vicenda marginale ma è, secondo me, una storia simbolica. La voglio raccontare soprattutto per i giovani, per quelli che hanno poca fiducia in se stessi e negli altri. Per quelli che pensano di essere figli di un dio minore.

La voglio raccontare, con un certo orgoglio, per segnalare che un altro mondo è possibile e che a Marcianise stiamo provando a costruirlo. Pur con le difficoltà che ben conoscete. C'è un altro Sud, c'è un altro mondo.

Ieri mattina si sono svolte al Palazzo Monte dei Pegni le prove di preselezione relative al concorso per l’assunzione di un assistente sociale presso il Comune di Marcianise. Una figura obbligatoria per legge, eppure a Marcianise da poco scomparsa per mancanza di programmazione (come in tutto il settore del personale al Comune, e sui motivi di questa assurdità un giorno ci soffermeremo con calma. Finora, per occupare la casella di assistente sociale ci siamo dovuti arrangiare con figure precarie a tempo).

Dove sta la novità? La commissione esaminatrice, composta dal dirigente comunale dei servizi sociali e da due esperti esterni, ha stabilito di affidarsi alla massima trasparenza: ha deciso di procedere pubblicamente alla correzione dei test preselettivi, appena terminata la prova. Mai accaduto prima nei comuni, soprattutto in quelli del Mezzogiorno. Molti candidati, ritenendo appunto tale modalità assolutamente innovativa, hanno deciso di assistere alla correzione, curiosi anche di capirne il sistema. E le correzioni sono state condotte in un clima di partecipazione collettiva, con una forte condivisione. Anche coloro che sono stati bocciati sono apparsi - paradossalmente, ma non troppo - soddisfatti. Sì, soddisfatti. Cioè si sono convinti che le cose erano state fatte per bene, rispettando le regole e le competenze.

Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, nulla. Siamo rimasti semplicemente nella normalità. Ma le cose normali, di questi tempi e in queste latitudini, appaiono sempre più eccezionali.

Lo dico ai giovani soprattutto: abbiate fiducia, aiutateci a costruire un altro mondo.

Antonello Velardi