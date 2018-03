"All roads lead to Rome" (titolo originale del film), girato tra gli Stati Uniti e l'Italia, distribuito da Medusa Film, brillante commedia sentimentale, dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, arriva anche in Italia, pronta a far divertire e sognare gli spettatori con una trama divertente e leggera ed un cast d'eccezione.

All'interno del film, nelle scene di un matrimonio onirico e sognato, spiccano i meravigliosi abiti di Maison Signore, (www.maisonsignore.it) azienda casertana ormai celebre anche all'estero per la qualità dei suoi abiti, la manifattura perfetta e la ricercatezza di stile e tessuti.

"E' stato per noi un grandissimo orgoglio e soddisfazione - dichiara Gino Signore - quando siamo stati contattati dai costumisti della produzione del film, tra tutte le aziende italiane di abiti da sposa siamo stati scelti per rappresentare il Made in Italy nel mondo, per un film che ha un cast di attori italiani e americani d'eccezione. Tutte le attrici che hanno indossato le nostre creazioni uniche sono si sono complimentate per i nostri abiti, nei quali hanno riconosciuto tutto il lavoro sartoriale e artigianale che c'è dietro, la qualità dei tessuti e lo stile italiano che gli americani amano e cercano da sempre perchè sinonimo di eleganza, finezza e perfezione in tutto il mondo".

La pellicola è stata girata tra Roma, Perugia, Viterbo, Firenze, Pisa, ed altri meravigliosi borghi italiani, e gli Stati Uniti, tra gli outfit più belli sfoggiati nella pellicola i raffinati wedding dress delle collezioni di Maison Signore indossati in modo sublime dalle giovane attrici, abiti lunghi e fascianti, fatti di pizzi e velate trasparenze, mood tanto caro alla Maison Signore, azienda leader made in Italy, da anni ormai mai proiettata verso nuovi orizzonti e traguardi internazionali.

Gli abiti della Maison sono considerati delle vere e proprie opere d’arte uniche, realizzate con sete pregiate, con ricami che sono quasi invisibili ad occhio nudo, dettagli ed eleganza allo stato puro, che vede protagonisti giochi di tessuti leggeri ed impalpabili. Pizzi e sete, abbinati a linee pulite ed essenziali, in cui sono i particolari a fare la differenza, fiocchi stilizzati e molto glam, fiori, incroci e piccoli ricami, che rendono ogni creazione unica e irripetibile.

Questa la trama del film: Maggie e sua figlia Summer atterrano in Italia ma la figlia non ha alcuna voglia di rimanere e vuole tornare dal suo amore che è in prigione negli USA e vuole che Summer la raggiunga per prendersi la colpa. Nel frattempo arrivano alla cascina dello zio George in Toscana, dove incontrano Luca con sua madre Carmen; anche lei vuole scappare a Roma per sposarsi con Marcellino, dato che sono innamorati da 50 anni. Le due alla prima occasione scappano per raggiungere assieme le loro destinazioni, e da qui inizia la romantica avventura.

Un cast eccellente per questa produzione italo-americana, del 2015 diretta da Ella Lemhagen, Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Nadir Caselli, Shel Shapiro, Rocío Muñoz e Nicolas Vaporidis.