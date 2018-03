22:23:19 Una passata di giallo e il quadro politico della provincia di Caserta ecco che viene profondamente modificato. Si passa da un tono freddo come l’azzurro berlusconiano ad uno caldo come il giallo grillino. Ed, in effetti, anche la classe dirigente che esprimono i due partiti è assimilabile alle caratteristiche dei due colori.

Algida e fredda quella di Forza Italia che conserva l’unica macchiolina azzurra nel quadro pentastellato con il serafico Carlo Sarro, decano dei casertani a Roma che riesce ad essere eletto nel listino proporzionale, calda, sbarazzina quella del Movimento 5 stelle che, certamente è lontana dal protocollo non scritto della politica. Un protocollo che, queste elezioni, hanno letteralmente stravolto. Non si era mai visto nella storia della politica della provincia di Caserta un partito che superasse il 50% e, soprattutto, non si era mai visto che dieci parlamentari venissero eletti dallo stesso partito così come è successo per il Movimento 5 stelle. Il giallo preponderante del nuovo quadro politico ha cancellato praticamente tutti gli altri colori, anche se, ed è la prima volta in Terra di Lavoro, sono venute fuori nuove tinte che non si erano mai viste prima. E’ il caso del blu e verde della Lega di Matteo Salvini. Il carroccio è riuscito ad eleggere addirittura un senatore grazie al lavoro di una classe dirigente che è nata praticamente in coincidenza della presentazione delle liste. L’alemmanniano Marco Cerreto, Paolo Romano e il suo pretoriano Salvatore Mastroianni, l’ex presidente della Provincia Angelo Di Costanzo hanno spinto per la formazione di Salvini aprendo un nuovo corso in Terra di Lavoro, creando una nuova forza in grado di drenare consensi all’interno del centrodestra. E’ scomparso, invece, anche dalla tavolozza dei colori il Partito democratico che ha ceduto i suoi due seggi a due big bocciati sui rispettivi collegi come il figlio del governatore della Campania Piero De Luca e l’ex ministro alla Pubblica istruzione Valeria Fedeli. Per loro Caserta è stato un ottimo paracadute, per noi loro saranno gli ennesimi politici che hanno saccheggiato elettoralmente il nostro territorio senza cedere nulla in cambio. Si spera che nel quadro politico provinciale si possa disegnare la fiammella di Fratelli d’Italia con il riconteggio delle schede in Toscana per Giovanna Petrenga, al momento esclusa, per una manciata di voti dal nuovo parlamento. Ma perché gli elettori hanno fatto queste scelte? Un centrosinistra piegato su stesso, dilaniato dall’autoreferenzialità dei suoi vertici che sono finiti per essere un corpo estraneo rispetto alla base ha sicuramente condizionato anche il risultato degli altri. La fotografia è data dal collegio camerale di Santa Maria Capua Vetere dove a Grimaldi non è bastato il 34% per imporsi sul M5S che, addirittura è in grado di distaccarlo di dieci punti… Sia chiaro nella sostanza un altro Pd non avrebbe determinato risultati differenti, ma nella forma sì e, chiaramente, in questi casi conta anche quella… Ora c’è da formare il governo e i cittadini, questa volta ne vedranno di tutti i colori…