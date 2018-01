21:14:48 Università e associazioni dei minori si confronteranno dopodomani, mercoledì 17, a Roma sul tema “Eguaglianza Sostanziale: una nuova Cultura dei Diritti”, in programma, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala Perin del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo, in Via delle Coppelle, 35.

In occasione del settantesimo anniversario della firma della Costituzione Italiana, l’On. Camilla Sgambato (Pd) ha inteso promuovere una tavola rotonda per ricordare il quadro dei diritti e dell’uguaglianza sostanziale, delineato nella felice formulazione del comma 2 dell’articolo 3 della Carta Costituzionale.

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, è il testo di un dettato con tanto di enunciazione di principio quanto mai attuale.

Introdotto dalla deputata Sgambato, componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera e della Commissione Parlamentare d’inchiesta Migranti, discuteranno del tema Franco Vittoria, docente della Università degli Studi “Federico II” di Napoli; Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF; Claudio Tesauro di Save the Children Italia; Filomena Albano, Garante Nazionale Infanzia; Eugenio Gaudio, Rettore Sapienza Università di Roma, e Gaetano Manfredi, Presidente CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane).

Le conclusioni saranno affidate al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, da sempre attivo ed impegnato nella sua azione politica e governativa nel campo delle tutele e dei diritti dei più deboli.

“L’art.3 della Carta Costituzionale nacque dalla visione d’insieme che i padri costituenti avevano, al termine della seconda guerra mondiale, in termini di diritti e di pari dignità che oggi vanno rafforzati, per garantire una nuova stagione di eguaglianza sostanziale, che garantisca cioè la parità dei punti di partenza e delle opportunità.

Ne parleremo con i massimi esponenti sia del mondo accademico italiano che delle associazioni e delle istituzioni che quotidianamente lavorano per la difesa dei più piccoli, ovvero con coloro che si occupano dei protagonisti del futuro dell’Italia”, dichiara la parlamentare Sgambato, membro della direzione nazionale del Partito Democratico.